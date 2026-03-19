Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado en su llegada a Buenos Aires. A pocos días de sus tres presentaciones en el Estadio de River Plate, debió realizarse estudios en un centro médico. “Al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios”, indicaron a través de un comunicado oficial de la banda. Tras realizarse estudios en el centro médico, allegados confirmaron que el músico se encuentra bien y en condiciones de realizar los conciertos en el país. “Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”, indicaron, por el primer show que se dará el 23 de marzo en el Más Monumental. El guitarrista de 69 años fue ingresado al sanatorio por precaución y deberá concluir con sus estudios de salud, pero esto no interferirá en su gira internacional. Young ingresó a la histórica banda de rock en 2014, tras la salida de Malcolm Young y es considerado un pilar fundamental para el actual sonido de ACDC. AC/DC anunció su regreso a Argentina, con tres fechas imperdibles en el Estadio River Plate. La histórica banda de rock se presentará el 23, 27 y 31 de marzo de 2026. La banda regresa en el marco de su nuevo tour Power Up, el álbum número 17 de AC/DC, lanzado en 2020 como homenaje a Malcolm Young, el guitarrista rítmico y alma fundacional de la banda. El disco reúne riffs inéditos compuestos junto a su hermano Angus Young, recuperando la esencia más pura del grupo y reafirmando su lugar como ícono del hard rock. La formación actual está integrada por Brian Johnson (voz), Angus Young (guitarra líder), Stevie Young (guitarra rítmica), Chris Chaney (bajo) y Matt Laug (batería). Para miles de fanáticos, será la oportunidad de revivir aquellas noches de 2009 y celebrar el legado de una banda que vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo.