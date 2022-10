Gran Hermano la está rompiendo otra vez, y no sólo por su distintivo formato, sino también porque las situaciones que se dan dentro de la famosa casa dejan mucho de qué hablar: desde amoríos, amenazas y peleas hasta comentarios polémicos sobre el Gobierno Nacional.

Durante los primeros días de transmisión del reality show en Pluto TV, las cámaras registraron cruces y diversos malentendidos entre los participantes, empezando por la pelea que protagonizaron el Walter "Alfa" Santigao - quien ya había salido en los portales días antes por haber agraviado públicamente al presidente Alberto Fernández - y Thiago Medina, el favorito a ganar el gran premio. ¿Qué pasó?

Gran Hermano 2022: ya se dieron un beso y son la primera pareja de la nueva temporada



Pluto Tv: cómo descargar la app para ver Gran Hermano 2022 en vivo, series y películas gratis



Las 4 peleas más fuertes de Gran Hermano 2022

Cómo fue la pelea entre Alfa y Thiago Medina

El hecho ocurrió cuando Thiago se dio cuenta de que había una hornalla prendida, mientras organizaba la bacha, tras haberse servido un arroz.

"Se estaba prendiendo fuego eso", manifestó el joven tras descargarse con insultos por el dolor de haberse quemado. Inmediatamente Alfa, asombrado, respondió: "Si yo apagué todo...". A lo que Thiago le replicó: "Te olvidaste de esto". Segundos después de desahogó: "Qué hijo de...".

"Estaba reposando ahí atrás, pasa que tomó temperatura", se defendió Alfa. Y Thiago contestó adolorido: " Estaba prendido, estaba ese anafe y la tapa ahí, yo la quise sacar, se calentó todo".

Al poco tiempo de quemarse la mano, Thiago Medina se vengó y al momento de las nominaciones, le dedicó dos votos a su compañero de casa. Alfa, en cambio, no se tomó personal lo sucedido con el favorito de la audiencia y no lo nominó.

La pelea entre Martina y Coti

Otra de las más polémicas de la casa es Martina, una joven de Tigre que es profesora de Educación Física. Apenas comenzó el reality show, Martina fue criticada en las redes sociales y recibió fuertes acusaciones sobre maltrato: "Profesora de educación física de mi hija, es una soret... menos mal que entró a GH porque si no la linchaban los padres".

"Mi hija y los compañeros sufrieron maltratos por parte de ella. Imaginate, una vez les dijo que eran autista, retrasados, comentó. "Sino la sacan a esta mina del programa, vamos a ir a hacer un reclamo con todos los niños del instituto Santa Ana. Esta mina maltrató a muchos niños con insultos y castigos", aseveró.

Ahora bien, resulta que Martina no solo se ganó la furia del público, sino también de sus compañeras. Lo cierto es que la joven tiene en su contra a todas las mujeres del reality. Todo comenzó cuando les hizo una serie de preguntas a sus compañeros para saber a quiénes votarían.

Fue entonces que Coti habló con sus compañeras y lanzó: "Me empezó a hacer preguntas. Las entrevistas esas las hace por ella nada más. Quiere sacar información, es una falsa". Mientras que Martina, por su parte, habló con su grupo y les reveló los nombres de los posibles nominados.



"Coti es una hija de put... por eso fui directo a ella. Yo no le voy a estar chupando el ort.... Se hacen las feministas y después se tiran las minas contra todas las minas. A mí me chupa un huevo, yo vine a jugar y les voy a decir las cosas de frente", apuntó la participante.

Gran hermano 2022: cuál es el horario, cómo verlo en Pluto TV, cuál es el premio



IFE 5 ANSES: abrió la inscripción al bono de $ 45.000 y hay horas de fila en las oficinas, ¿Cómo anotarse virtual?



La pelea entre Juan y Marcos

Dos de los 18 participantes de la casa se enfrentaron por un insólito motivo y, desde Pluto TV, decidieron cortar la transmisión en vivo . Un vaso de agua enfrentó a Juan Reverdito, conocido como el taxista, y Marcos Ginocchio, en medio de las tensiones por la primera gala de eliminación.

En medio de una conversación en el living de la casa, Juan cruzó a su compañero cuando se dio cuenta de que este se había levantado y él hablaba delante de todos. "Estaría bueno que cuando esté hablando, vos estés acá prestando atención. Te lo digo de onda, porque yo te voy a escuchar si vos hablás no me voy a levantar e irme a buscar agua" apuntó Juan al inicio de la disputa.

Inmediatamente, Marcos respondió: "¿Cuál es tu problema? No entiendo... ¿Tanto te cuesta entender que me fui a servir agua?".

Tras el fuerte ida y vuelta, la producción de Gran Hermano sorprendió a los espectadores porque cortó la transmisión en vivo del show por unos 40 minutos.

El entredicho entre ambos, no obstante, continuó. "Tenés que tener más personalidad y ser más educado. Estuviste sentado mientras todos hablaban, empecé a hablar yo, te levantaste y te fuiste", le marcó Juan, enojado.

"¿No tengo personalidad?... Personalidad no tenés vos, que hablas mal de todos y no lo decís en la cara", lo interpeló el estudiante de abogacía.

La pelea entre Romina Uhrig y Tomás

La última pelea que se registró fue la de Thiago Medina y la ex diputada nacional, Romina Uhrig. Todo ocurrió cuando Medina comenzó a hacerle masajes a Uhrig y la situación no le gustó nada a Tomás Holder, que rápidamente vociferó: "Si vos sos picante no tenés que encarar a un nene de 19 años para convencerlo de que vaya a tu grupo. Tenés hijos de su edad", le dijo el influencer.

La exdiputada se prendió al instante a la discusión. "Esto es fantástico. El que primero me vino a hablar para que vaya yo al grupo...", argumentó contra Holder, quien le respondió: "Yo no estoy en el grupo de nadie; trato de llevarme bien con todos los que están acá".

"No tenés que señalar con el dedo porque si no... sabés como es"; lo interrumpió Romina que se encontró con la fuerte respuesta de Tomás: "Yo señalo porque quiero y tengo ganas. Estoy en Gran Hermano y si me privo de hablar acá, ¿cuándo lo voy a hacer? Tenés hijos cerca de la edad del pibe, querer usar al chico..."., le dijo el influencer queriendo tener la última palabra.

Sin embargo, el cierre lo tuvo la exfuncionaria pública: "Tengo una hija de 11 años y yo no uso a nadie", le contestó Romina Uhrig.

Cómo votar en Gran Hermano 2022 a los participantes

Se puede votar gratis a través del QR que aparece en la pantalla del programa o enviando un SMS con la palabra GH al 9009. Cabe recordar que el voto es en contra, por lo que se deberá votar a quien se desea que sea eliminado de la casa.

Gran Hermano 2022: quién es Tomás Holder, el polémico influencer de Tik Tok que pasó a ser el primer eliminado



Gran Hermano 2022 | Gala de eliminación: quién se fue de la casa y a quiénes salvaron



Cómo ver Gran Hermano en vivo las 24 horas en Pluto TV

La plataforma de streaming Pluto TV es la responsable de transmitir las 24 horas de Gran Hermano, en vivo.

El reality show se encuentra disponible en el canal 141 de la plataforma. Además, los espectadores pueden ver en Telefe todas las galas de eliminación, con la conducción del icónico conductor Santiago del Moro.