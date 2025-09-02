Cáscara de banana con vinagre: por qué recomiendan esta mezcla y para qué sirve
Una mezcla simple puede transformar el cuidado de tus plantas. Enterate para qué sirve la mezcla de vinagre y cáscaras de banana.
Cada vez más personas eligen soluciones naturales para mejorar el jardín sin gastar de más. Entre los trucos más recomendados aparece una mezcla que combina vinagre y cáscaras de banana.
Aunque parezca simple, esta fórmula casera puede aportar nutrientes clave al suelo y mejorar el crecimiento de las plantas. La cáscara de banana contiene potasio, fósforo y magnesio, tres minerales esenciales para el desarrollo vegetal.
El vinagre, por su parte, acelera la descomposición de la cáscara y libera esos nutrientes en menos tiempo. Además, ayuda a bajar el pH del suelo, algo que beneficia a especies que prefieren ambientes más ácidos.
Cáscara de mandarina con arroz: para qué sirve la mezcla que hace milagros
Mezclar cáscaras de huevo con bicarbonato: por qué lo recomiendan y para qué sirve
¿Para qué sirve esta mezcla en el jardín?
El objetivo de esta preparación es crear un fertilizante líquido que se pueda usar en el riego. No se recomienda aplicar vinagre directamente sobre las plantas, ya que puede dañar el suelo si no se diluye.
En cambio, al dejar reposar la mezcla y luego diluirla con agua, se obtiene un producto más seguro y útil para nutrir el jardín.
Paso a paso: cómo preparar el fertilizante casero
- Juntar las cáscaras: guardá las cáscaras de banana en un recipiente limpio.
- Agregar vinagre: cubrilas con vinagre blanco o de manzana. Asegurate de que queden completamente sumergidas.
- Reposar: dejá la mezcla en reposo por al menos 48 horas. Durante ese tiempo, los nutrientes se liberan.
- Diluir con agua: antes de usarla, mezclá el líquido con agua en partes iguales. Así evitás que el vinagre afecte el suelo.
Este fertilizante casero puede aplicarse una vez por semana en plantas que necesiten un refuerzo nutricional. También es útil en macetas, huertas urbanas o jardines pequeños.
Ni vinagre ni bicarbonato: este es el producto que promete dejar el baño reluciente sin esfuerzos
Ni vinagre ni bicarbonato: la manera fácil y efectiva para sacar el sarro de las canillas y el inodoro
Consejos para usarlo correctamente
- No lo apliques directamente sobre las hojas.
- Probalo primero en una planta para ver cómo reacciona.
- Usalo en suelos que toleren acidez, como los de hortensias, azaleas o frutales.
- Si tenés compost, podés sumar las cáscaras directamente sin vinagre.
Las más leídas de Información General
Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Qué se vota el domingo en PBA: cómo funciona la división por secciones y cuántas bancas hay en juego
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios