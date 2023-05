El durísimo descargo de Martín Liberman tras el escrache viral de una heladería: "¡Insatisfecho!"

Una heladería escrachó a Martín Liberman, luego de que este la haya criticado por servirle poca cantidad de helado en un pote de medio kilo. El local alegó que lo hizo extorsivamente luego de que le rechazaran un canje . Sin embargo, el periodista emitió más tarde un durísimo descargo contra la empresa.



"Los llamo a ellos en forma privada, les mando la foto del pote y ellos me contestan '¿qué sucursal, cuándo, cómo?' y yo qué se si yo lo pedí por una aplicación", inició su defensa.

Según el conductor, él expuso la situación a través de sus redes sociales por no recibir respuestas por parte de la heladería. Sin embargo, su interlocutor optó por contestarle también de manera pública.

"No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a (Lionel) Messi, lo cual es peor que lo primero", denunciaron por Twitter.

El escrache a Martín Liberman.

El fuerte descargo de Martín Liberman por un pote de helado



El periodista deportivo admitió que hace un año les solicitó a los chicos "si querían hacer algo juntos". No obstante, cuestionó la falta de claridad en su acusación.

"Lo que los chicos omitieron es poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí, donde por varios meses no me respondieron nada", lanzó Liberman.



El descargo de Martín Liberman.

Además, sostuvo que tuvieron "la chance perfectamente de resarcir el error o de dar una explicación y no lo hicieron". "Como no me respondieron hasta el día de hoy, es que yo decidí subir la foto del helado", especificó el periodista.

Frente a la polémica que se volvió viral en redes sociales, Liberman se justificó y aseguró que él es "un cliente insatisfecho, que pagó su helado y se lo mandaron en malas condiciones".

Luego, cuestionó la decisión de la empresa de hacer público el caso. "Es más fácil editar conversaciones "privadas" de hace un año que asumir un mal servicio", sentenció.