Martín Liberman explicó todo el suceso de la heladería que lo escrachó

El periodista Martín Liberman escrachó a una heladería hace unos días porque el pote de medio kilo se encontraba "vacío", según exclamó en redes sociales, y la empresa comenzó a atacarlo por el hecho.

"Los llamo a ellos en forma privada, les mando la foto del pote y ellos me contestan '¿qué sucursal, cuándo, cómo?' y yo qué sé si yo lo pedí por una aplicación" , comentó Liberman.

Por el lado de la heladería, publicaron en sus historias de Instagram: "No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a (Lionel) Messi, lo cual es peor que lo primero".

Rápidamente, el hecho comenzó a viralizarse en Twitter y el periodista deportivo recibió múltiples críticas por los usuarios.

Mientras tanto, Martín Liberman, en medio de una oleada de insultos y comentarios, emitió un comunicado vía historias de Instagram:

"Hace un año yo les dije si querían hacer algo juntos", acusó Liberman.

"Lo que los chicos omitieron es poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí, donde por varios meses no me respondieron nada" , comentó el periodista.

"Ellos tenían la chance de resarcir el error, compensarme o no, darme una explicación o no y no lo hicieron. Como no me respondieron hasta el día de hoy, yo decidí subir la foto del helado", explicó.

"Me dijeron que no y está perfecto. Después de eso habremos comprado el helado no menos de 20 o 30 veces. Normalmente viene bien. A veces viene medio vacío, pero nunca como esta vez", concluyó.