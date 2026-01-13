Stanley, la marca global de hidratación y vida urbana, presenta Stanley 1913 x Anto, una colección de edición limitada que celebra el equilibrio entre movimiento y descanso, bienestar y estilo, intención y autenticidad. Inspirada en el ritmo de vida de Antonela Roccuzzo, la línea reúne piezas icónicas en un exclusivo tono verde “Antonela”, tan sereno y sofisticado como su filosofía de vida.

Antonela es emprendedora, entusiasta del fitness, influencer, esposa y madre, y voluntaria en diversas organizaciones de bien público. Casada con el ícono global del fútbol Leo Messi, aporta su propia voz y visión a cada proyecto, equilibrando familia, negocios y bienestar con autenticidad y propósito. Se sumó al equipo de embajadores icónicos de Stanley 1913 en noviembre de 2025, y desde entonces su espíritu emprendedor y sus múltiples pasiones —de la moda al fitness— se reflejan en una mirada integral del bienestar cotidiano.

Prensa Stanley

Enraizada en su herencia argentina y en años de entrenamiento de fuerza, Anto encarna el equilibrio: mantenerse con los pies en la tierra mientras se adapta a los cambios de la vida, demostrando cómo incluso los movimientos pequeños e intencionales pueden crear armonía en cada momento. Su mantra, “El equilibrio es un músculo que se construye con el tiempo”, funciona como una guía diaria que recuerda que el crecimiento es gradual, la fuerza se gana con constancia y el verdadero bienestar nace de la práctica sostenida.

La colección Stanley 1913 x Anto impulsa a quienes confían en su propio ritmo y entienden que descanso y movimiento, en armonía, son la clave para mantenerse fuertes. La cuidada selección del Quencher®️ ProTour, el Termo Mate System y el Mate Clásico refleja las pasiones de Anto por el autocuidado, la hidratación consciente y los rituales que acompañan cada jornada. Confeccionadas en color verde “Antonela”, las siluetas son clásicas, atemporales y sofisticadas.

Prensa Stanley

La campaña visual acompaña esta narrativa: imágenes que muestran a Anto preparándose antes de una sesión de fuerza con su ritual del mate, o hidratándose con su ProTour entre serie y serie. Escenas simples, reales, que refuerzan la idea de Fill Your Cup: llenar la taza —literal o figurativamente— de la manera que funcione para cada persona.

Stanley 1913 impulsa una vida en movimiento, con base sólida, intención y sustentabilidad. Acompaña a las personas allí donde están, con productos diseñados para simplificar, generar confianza y permitir enfocarse en lo que más importa: los rituales, los vínculos y las experiencias compartidas.

Prensa Stanley

La colección Stanley1913 x Anto está disponible a partir de hoy, 13 de enero, a través de Grupo Mendizabal, representante oficial de la marca en Argentina, y podrá encontrarse en los locales exclusivos de la marca: Paseo Alcorta, Distrito Arcos, Alto Palermo, Unicenter, Parque Brown, Abasto, Nordelta, Córdoba Shopping y Alto Comahue (Neuquén), además de la tienda online oficial: stanley1913.ar