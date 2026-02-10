Los Roccuzzo, la familia política del astro argentino Lionel Messi, avanza con un nuevo megadesarrollo inmobiliario en Funes, sobre Ruta 9, en Rosario. El proyecto tendrá cerca de 7000 metros cuadrados (m2) y se levantará en la esquina de Ruta 9 y Almafuerte, frente a Bosques de Funes, una de las zonas residenciales de la ciudad. Según el medio local El Occidental, el complejo tendrá locales comerciales al frente, una clínica de rehabilitación médica de gran escala y una nueva sede de la escuela Montessori Cocoon, que ya opera sobre la ruta en nivel inicial y ahora proyecta expandirse hacia primaria. En las últimas semanas, se sumaron nuevos anuncios en la ciudad. Mostaza inauguró su local, Ferrol Plaza presentó un desarrollo residencial frente a Plaza San José, con 21 departamentos pensados para alquiler y un local comercial de más de 1000 m2, y ahora se suma el proyecto de los Roccuzzo. El principal antecedente empresario de la familia Roccuzzo está en Rosario. La familia mantiene desde hace décadas el supermercado Único, un emprendimiento que comenzó a gestarse en los años 80 y que tuvo como impulsora a Lelé, la abuela paterna de Antonela Roccuzzo, la mujer de Messi. El proyecto se inició como una pequeña despensa y, tras distintas dificultades, logró abrir a comienzos de los años ’90. Siete años más tarde, ese local se convirtió en un supermercado. Con el paso del tiempo, Único llegó a contar con varias sucursales distribuidas en Rosario y localidades cercanas como Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. Cuando Único creció y pasó de un local a una cadena, la familia Roccuzzo armó también una segunda pata del negocio, una distribuidora mayorista. La bautizaron Eduviges, en homenaje a la bisabuela de Antonela, y funcionó como estructura de abastecimiento para acompañar la expansión. Sin embargo, la familia decidió reducir su exposición en el negocio. Varias de esas sucursales fueron vendidas a la empresa Micropack y hoy el grupo Roccuzzo conserva solo el local histórico, ubicado en la intersección de Lavalle y 27 de Febrero, en pleno centro de Rosario. Actualmente, ese local histórico sigue bajo control de la familia y es administrado por José Roccuzzo, el padre de Antonela, junto con otros integrantes del grupo. En Rosario, además, circuló durante años la versión de que Messi impulsó la idea de volver a expandir la cadena, pero la iniciativa no avanzó y la familia optó por conservar una operación más chica, concentrada en el punto original. En 2014, la familia sumó otra marca, esta vez por fuera del rubro supermercadista. Se trata de Enfans, un proyecto de indumentaria infantil con base en Rosario, desarrollado junto a la diseñadora Andrea Lo Menzo. La marca no tiene locales propios y trabaja con venta online y una red de puntos multimarca en distintas provincias. Con el tiempo, Enfans amplió su catálogo y sumó una línea de perfumes y jabones para chicos. En 2024, avanzó con una alianza con La Pasionaria, una firma rosarina dedicada al negocio de las fragancias.