Otoño es una estación que se caracteriza por la presencia de lluvias constantes. Esto, en muchas ocasiones, nos lleva a tener que lidiar con problemas de humedad y distintas filtraciones. Ver una mancha de humedad en la pared es el inicio de un dolor de cabeza: ¿Es un caño roto? ¿Es una filtración del vecino? ¿O es simplemente el clima? Antes de llamar a un albañil y aceptar que rompan todo, existe un método infalible que los arquitectos recomiendan para no gastar de más: el test del papel de aluminio. Para solucionar el problema, primero hay que identificar al “culpable”. Los arquitectos dividen las manchas de humedad en dos grandes grupos: Para realizar este diagnóstico casero, basta con un recorte de papel de aluminio de cocina. El procedimiento consiste en sellar herméticamente el área afectada con el papel y fijarlo con cinta, garantizando una adherencia total a la superficie. Tras una espera estratégica de dos días, el comportamiento de la humedad en las caras del papel revelará el origen del problema, permitiéndote saber si realmente necesitás romper la pared o si basta con ventilar mejor. No necesitás herramientas costosas ni conocimientos de albañilería. Seguí estos 4 pasos para descubrir qué le pasa a tu pared: Pasado el tiempo de espera, acercate al papel y observá con atención antes de quitarlo: