El 99% falla este acertijo visual: ¿podés resolverlo en menos de 30 segundos?

Si eres capaz de resolver este acertijo visual, sos parte del 1% de la población más inteligente del planeta. Este reto pone a prueba tu agilidad mental y tu capacidad de reconocer objetos para evaluar que tan bien comprendés las imágenes.

Si intentás resolver el acertijo y no podés, no te frustres, que el 99 % no pudo resolverlo en los primeros 30 segundos.

Desafío de hoy

Este nuevo acertijo visual pone a prueba tu atención y concentración. Consiste en encontrar al pirata, al robot y al esqueleto en una imagen llena de personas. Parece un desafío sencillo, pero no todos pueden hacerlo, ¿te animás a poner a prueba tu cerebro?

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

¿Fuiste capaz de encontrarlos? ¿Cuánto tiempo tardaste? menos del 1% de los participantes pudo resolver el acertijo visual en menos de 30 segundos. Si pudiste hacerlo, felicitaciones, y si no, abajo te dejamos la solución.

El esqueleto está en la parte de la derecha, el pirata en la parte de la izquierda y el robot en la parte inferior de la imagen.