¿Puedes descubrir a las 4 mujeres? Sólo un genio con ojo de lince puede resolver este acertijo visual

Los acertijos visuales representan uno de los mayores retos para quienes desean poner a prueba su agudeza y creatividad. Cada día, miles de usuarios visitan El Cronista para enfrentarse a los desafíos mentales que se presentan.

Además de entretener y despejar la mente, estos retos entrenan la vista, el sentido de la ubicación y estimulan áreas del cerebro que a menudo permanecen inactivas. ¿Estás preparado?

Enigma visual del día

El acertijo visual de hoy nos lleva a la época del surrealismo. Esta obra de arte esconde cuatro rostros de mujeres y cada uno resulta más difícil de hallar que el anterior.

Solo tienes 10 segundos para descubrir las caras. Te damos una pista para facilitarte la tarea: la primera y más evidente es la mujer completa. Ahora es tu momento de encontrar las tres restantes, ¡buena suerte!





¿Puedes Resolver Este Acertijo Visual? Solo el 10% lo Logra

¿Notaste que no era tan sencillo como parecía? Este acertijo visual requiere gran concentración y perspectiva. Si no lograste hallar los 3 rostros, no te preocupes, solo el 10% de las personas que lo intentan pueden resolver el reto viral.

Para que no te quedes con la duda, aquí va la solución del desafío de hoy. La primera es la que mencionamos y se ve claramente. La segunda está en el brazo derecho de la mujer. La tercera solo muestra una parte del rostro y aparece en la esquina superior derecha junto a la cara.

La cuarta es un poco más complicada y requiere mucha imaginación. Está oculta en el estómago de la mujer y toma forma cuando encuentras los labios. Aquí te mostramos la imagen para que te sea más fácil.