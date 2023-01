Reto viral: ¿podés hallar la ardilla antes de que el tiempo termine? Sólo el 1% pudo lograrlo

Si podés resolver este desafío visual, entonces sos parte del 1% de las personas con el coeficiente intelectual más alto del mundo. Este reto visual con imágenes tiene como objetivo poner a prueba tus habilidades mentales y medir tu inteligencia visual. Los acertijos con imágenes están diseñados para evaluar que tan bien comprenden, perciben y analizan la información visual que se les presenta.

Muchos se preguntarán ¿qué es el coeficiente intelectual visual? Es conocido como la inteligencia visoespacial que se utiliza para descifrar pruebas de exámenes competitivos y las diferentes capacidades que poseen. Estas pueden ser: el razonamiento lógico, la representación gráfica, la pruebas de distintas formas y dirección y resolver enigmas, entre otras.

¿Listo para el desafío de hoy?

Un nuevo acertijo con imágenes llegó a las redes sociales, ¿en qué consiste el reto visual de hoy? Muy simple, debés identificar la ardilla que se encuentra escondida en la imagen.

Pero como todo reto, este también tiene sus condiciones. Desde que observes la imagen, sólo tiene 15 segundos para encontrar al pequeño animal que podría estar en cualquier lugar. ¡Apurate! ¡el tiempo comienza ahora!

¿seguís buscando la ardilla?

Como lo habíamos adelantado, este tipo de desafíos no son nada fáciles y la imagen puede ser un poco confusa. Seguramente, podés ver que tiene muchos árboles, también hay varias hojas que pueden confundirte con el color de la ardilla y algunas personas que a simple vista te pueden engañar.

Realmente necesitás mirar detenidamente este acertijo engañoso para encontrar la ardilla. Te recomendamos que analices todos los puntos de la imagen, ya que el animal puede estar escondido en cualquier lugar, especialmente donde menos te lo esperes.

¿aún no tuviste suerte? No te preocupes, mirá la solución

Al parecer, no pudiste encontrar la respuesta en el tiempo establecido, así que despreocupate. Muchos participantes no tienen mentes veloces para hallar la solución de manera rápida. Es completamente normal, porque requieren de mucha paciencia y no es un reto para ser resuelto por todos.