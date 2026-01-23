El nombre de un bebé es una de las decisiones más importantes de los padres, dado que acompañará a su hijo durante toda su vida. Por esta razón, cada vez buscan más opciones con significados especiales y ahora surge una alternativa que está siendo furor en 2026.

Con apenas dos sílabas y tres letras, se posiciona como una alternativa muy utilizada para nombrar a las bebas durante enero y promete quedarse. Su origen es catalán y destrona a Nuria, otro de los más elegidos entre las niñas de esa región española.

¿Cuál es el nombre catalán que es furor para los bebés en Argentina en 2026? Foto: Shutterstock

El nombre catalán que es furor para las nenas en enero 2026

El nombre catalán que está causando furor entre los bebés en Argentina en 2026 es Ona, que proviene de Cataluña y significa literalmente “ola”. Evoca la naturaleza, el movimiento constante del mar, la libertad, la fluidez y una fuerza suave pero poderosa, asociada al agua y a la armonía.

Su sonoridad breve, dulce y moderna (solo tres letras) lo hace extremadamente atractivo para los padres argentinos actuales. Asimismo, tiene conexiones con diferentes culturas, entre las que destacan:

En hebreo, se vincula a “Onáh”, relacionado con el tiempo oportuno o los ciclos.

En contextos nórdicos o germánicos, puede interpretarse como protección o fortaleza.

Curiosamente, en lenguas indígenas de Tierra del Fuego (pueblo Selk’nam), “Ona” es el nombre que daban a su propio pueblo, creando un lazo cultural con la identidad argentina.

¿Qué dice la ley argentina acerca de los nombres de bebés?

Según la Ley Simple, no se permiten elegir nombres extravagantes o poner más de tres. Tampoco pueden inscribirse hijos con apellidos como prenombres o primeros prenombres idénticos a los de hermanos vivos.

Sí está permitido que usen nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas.

Los nombres de nena más elegidos durante 2025 en Argentina

Un informe anual del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) mostró cuáles fueron los nombres de nena más elegidos en Argentina durante todo 2025 y el primer puesto lo obtuvo una opción ya elegida en 2024: