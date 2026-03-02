Ponerle nombre a un hijo suele vivirse como algo muy importante. La elección mezcla tradición, gustos personales y originalidad. Sin embargo, la ley fija límites y el Registro Civil puede rechazar nombres que no cumplan los requisitos legales. En España, la inscripción de un recién nacido sigue lo que establece la Ley 20/2011 del Registro Civil. No es un trámite automático si el nombre elegido genera dudas. El Encargado del Registro puede negarse a admitirlo y pedir a los padres que propongan otra opción. El criterio principal es la protección del menor. Si el nombre elegido resulta ofensivo, humillante o ridículo, el Registro Civil puede rechazarlo. La ley no da ejemplos cerrados, pero permite denegar cualquier denominación que cause perjuicio. También quedan fuera palabras que no sean nombres propios. No se admiten marcas comerciales, expresiones comunes o términos que no tengan naturaleza de nombre. El objetivo es evitar que el menor quede identificado con una denominación impropia. Además, la normativa contempla rechazar nombres asociados a hechos criminales o atrocidades. Cada caso se analiza de forma individual para evaluar si el nombre puede generar estigmatización social para el menor. La Ley 20/2011 fija otros límites claros. No se pueden inscribir más de dos nombres simples ni más de un nombre compuesto. El objetivo es evitar combinaciones excesivas que compliquen la identificación administrativa. Otra restricción relevante es que no se puede repetir el nombre de un hermano vivo con los mismos apellidos. El artículo 51 lo deja claro: “No puede imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos, a no ser que hubiera fallecido, así como tampoco su traducción usual a otra lengua”. El Registro Civil también puede intervenir si el nombre induce a confusión sobre el sexo en el contexto social español. Cada caso se estudia de forma individual, teniendo en cuenta el uso social y la tradición. Si el Encargado del Registro considera que el nombre no cumple la ley, puede pedir a los padres que presenten otra opción. Los progenitores pueden proponer un nuevo nombre o recurrir la decisión por la vía legal correspondiente. En la práctica, lo habitual es elegir otro nombre para evitar retrasos en la inscripción del recién nacido. La ley no busca restringir la libertad de elección, sino garantizar que el nombre no cause perjuicio al menor. En España no existe una lista oficial de nombres prohibidos. La aplicación de la Ley 20/2011 se basa en criterios de protección del menor, sentido común jurídico y análisis individual de cada caso.