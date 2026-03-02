El Registro Civil en Colombia contempla ciertos criterios para la inscripción de nombres con el objetivo de proteger la dignidad y los derechos de los menores. Si bien no existe una lista oficial difundida por el Gobierno con nombres prohibidos, los funcionarios están facultados para objetar aquellos nombres que resulten ofensivos, insultantes, denigrantes o que puedan afectar la identidad del niño al momento de ser registrado. Esta facultad se apoya en el principio del interés superior del menor, que obliga a las autoridades a intervenir cuando un nombre pueda generar confusión, ridiculización o perjuicios emocionales en el futuro. Por ese motivo, el acto de registrar a un hijo no es automático si el nombre propuesto despierta objeciones fundadas por parte del funcionario. De acuerdo con los lineamientos administrativos vigentes, el Registro Civil no prohíbe nombres de manera general, pero sí puede intervenir cuando se presentan situaciones como: En estos casos, el funcionario puede negar la inscripción o solicitar la intervención de un defensor de familia para evaluar la situación. El nombre es uno de los primeros elementos que conforman la identidad personal y social. A través de él, una persona se presenta ante los demás y construye una parte esencial de su autoestima. Especialistas en infancia y desarrollo advierten que un nombre inapropiado puede derivar en burlas, exclusión escolar o afectaciones emocionales, especialmente durante la niñez. Por eso, las autoridades consideran que elegir un nombre implica una responsabilidad legal y social. En Colombia, los padres cuentan con amplia libertad para elegir el nombre de sus hijos, pero esa libertad no es absoluta. El Estado tiene la obligación de garantizar que esa decisión no vulnere los derechos del menor. Por este motivo, el Registro Civil actúa como un filtro de protección, evaluando caso por caso y priorizando siempre el bienestar presente y futuro del niño al momento de la inscripción.