El Registro Nacional de las Personas difundió el ranking oficial de los nombres de bebés más elegidos en la Argentina durante 2025. Esta información confirmó una tendencia para 2026, las familias siguen optando por nombres cortos, clásicos y de fácil pronunciación.

De acuerdo con los datos recopilados a partir de las inscripciones en los registros civiles de todo el país, los nombres más populares mantienen raíces latinas, griegas y bíblicas, y están asociados a valores tradicionales como la paz, la fortaleza, la sabiduría y la armonía.

¿Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en 2025?

En el ranking femenino, Isabella se ubicó en el primer puesto como el nombre más elegido del año. Se trata de una variante de Isabel, de origen hebreo, con una fuerte presencia histórica y cultural.

El segundo lugar fue para Valentina, un nombre de raíz latina que se mantiene entre los favoritos desde hace varios años. En tercer puesto apareció Olivia, cuyo significado es “la que trae paz”, según la Fundación de la Lengua Española.

El cuarto lugar fue ocupado por Sofía, de origen griego y asociado a la sabiduría, mientras que el top 5 se completó con Jazmín, un nombre clásico inspirado en la flor, muy elegido en distintas generaciones.

¿Cuáles fueron los nombres de varón más elegidos en Argentina?

Entre los varones, Benjamín encabezó el ranking de 2025. De origen hebreo, su significado es “el hijo preferido” y se mantiene como uno de los nombres más elegidos en el país.

El segundo puesto fue para Gael, una opción breve y moderna que continúa creciendo en popularidad. En tercer lugar se ubicó Mateo, un nombre con fuerte raíz bíblica, cuyo significado se vincula con la entrega y la fe.

El cuarto lugar correspondió a Valentino, de origen latino, asociado a la valentía y la fortaleza. El ranking masculino se cerró con Valentín, otro nombre clásico que remite a la salud y la fuerza, y que conserva una presencia sostenida en los últimos años.

Freepik

¿Por qué estos nombres seguirán siendo tendencia en 2026?

Desde el Renaper señalaron que la preferencia por nombres breves y tradicionales no solo caracterizó al 2025, sino que se proyecta como una tendencia firme para 2026. La facilidad de pronunciación, la carga simbólica y la permanencia en el tiempo son factores clave a la hora de elegir.