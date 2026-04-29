GES Desarrollos lanzará un nuevo proyecto para el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Con una inversión de u$s 100 millones, la desarrolladora avanzará con Palacio Molina, un emprendimiento que se levantará sobre el predio donde funcionó la primera sede de la histórica Fábrica de Alpargatas, en Barracas. El proyecto comenzará en enero de 2027. La primera etapa incluirá lofts, oficinas y locales comerciales, con entrega prevista para diciembre de 2028. Luego avanzará la segunda fase, destinada a las residencias de Molina Home. La comercialización estará a cargo de Achával Cornejo. Los valores arrancarán en u$s 1650 por metro cuadrado para los lofts, u$s 2500 para los locales comerciales y u$s 2800 para las oficinas. Las unidades podrán adquirirse con 30% de anticipo y el saldo en 50 cuotas. El complejo estará ubicado sobre la avenida Patricios, frente a Molina Ciudad, otro desarrollo de la compañía. El plan contempla la puesta en valor del edificio original junto con nuevas viviendas, oficinas y espacios comerciales. La antigua sede fabril fue uno de los símbolos industriales de Barracas. Allí operó durante décadas Alpargatas, compañía fundada en 1885, que llegó a convertirse en una de las mayores empresas textiles y de calzado del país. La planta tomó escala en la década de 1920 y en sus años de mayor actividad llegó a emplear a más de 10.000 trabajadores. Desde ese predio la empresa expandió su negocio y sumó marcas como Topper, lanzada en 1975, además de otras etiquetas históricas del mercado local. Con los cambios productivos de los años 90, parte de la operación se trasladó al interior del país y el edificio perdió peso dentro de la estructura industrial. Tiempo después comenzó la transformación inmobiliaria de la manzana. En 2010, la desarrolladora lanzó Molina Ciudad y ahora avanzará sobre otro sector del antiguo complejo. Palacio Molina tendrá 68.240 metros cuadrados construibles y una superficie vendible de 40.663 m². En total sumará 429 unidades, entre lofts y viviendas nuevas, además de oficinas, locales y cocheras. Lofts del Palacio tendrá 26 unidades ubicadas dentro de la nave histórica del siglo XIX, donde funcionó parte de la antigua fábrica. En ese sector se conservarán rasgos originales de la estructura industrial y de la arquitectura del inmueble. A eso se agregará Distrito Molina, con 161 lofts industriales desarrollados sobre áreas existentes del predio, reacondicionadas para uso residencial y profesional. La parte residencial nueva se construirá bajo el nombre Molina Home, con 242 departamentos diseñados por el estudio Dujovne-Hirsch & Asoc., encargado además del proyecto arquitectónico general. El desarrollo también incorporará cinco pisos para oficinas. En planta baja habrá siete locales comerciales, con frente sobre avenida Patricios y accesos internos dentro del complejo. Según indicó la compañía, estarán orientados a servicios y gastronomía. El masterplan prevé además 230 cocheras distribuidas entre planta baja y primer piso. Uno de los diferenciales estará en las amenities. El emprendimiento contará con más de 7000 m² de espacios comunes. Entre ellos habrá pileta cubierta y descubierta, rooftop de 800 m² con salones y parrillas, gimnasio de 470 m², SUM, áreas de coworking y spa con circuito de aguas, sauna y salas de masajes. También se desarrollará un parque central de 2700 m², con laguna, sector de nado, decks semiprivados, juegos para chicos, circuito aeróbico, huerta y espacio para mascotas. El complejo además será sede de una nueva edición de Casa FOA, una exposición que suele funcionar como vidriera para proyectos inmobiliarios de gran escala.