En España, elegir el nombre de un recién nacido es una decisión que corresponde a los padres, pero la ley establece ciertos límites. El Registro Civil puede rechazar determinados nombres cuando considera que no cumplen los criterios fijados por la normativa o cuando pueden causar perjuicios al menor en su vida personal o administrativa. La regulación forma parte de la Ley del Registro Civil, que define cómo debe realizarse la inscripción del nacimiento y qué condiciones deben cumplir los nombres registrados oficialmente. Aunque el sistema permite una gran libertad a las familias, también establece controles para evitar situaciones que puedan generar confusión en los documentos oficiales o afectar al menor. La normativa española permite elegir casi cualquier nombre para el bebé, siempre que no vulnere los límites establecidos por la legislación. El objetivo del sistema es proteger al menor y garantizar que el nombre inscrito en el Registro Civil pueda utilizarse con normalidad en documentos oficiales, trámites administrativos y en la vida cotidiana. Según la Ley 20/2011 del Registro Civil, el funcionario encargado de la inscripción puede rechazar nombres que resulten ofensivos, ridiculizantes o que puedan perjudicar objetivamente a la persona. También puede impedir la inscripción de nombres que generen confusión en la identificación del menor o que no correspondan claramente con el sexo del bebé, salvo en el caso de nombres tradicionalmente neutros. Aunque la ley no incluye una lista cerrada de nombres prohibidos en España, sí establece varios supuestos en los que el registrador puede negarse a inscribir el nombre propuesto por los padres. Entre las situaciones más habituales se encuentran los nombres que puedan perjudicar al menor, aquellos que resulten ofensivos o que generen confusión sobre la identidad de la persona. También se evita registrar nombres excesivamente largos o combinaciones que dificulten la identificación del ciudadano en los registros administrativos. La normativa establece además que no pueden registrarse nombres idénticos entre hermanos vivos dentro de la misma familia, una medida destinada a evitar errores en los documentos oficiales o en los sistemas de identificación. El registro del nacimiento debe realizarse en el Registro Civil correspondiente al lugar donde ha nacido el bebé. En la actualidad, la mayoría de los hospitales realizan este trámite de forma telemática mediante el sistema sanitario, lo que facilita el proceso para los padres. Durante la inscripción se registran los datos del nacimiento, el nombre del bebé y los apellidos. Desde 2017, la legislación española permite elegir el orden de los apellidos del menor, por lo que los progenitores pueden decidir si el primer apellido será el del padre o el de la madre. Si el registrador civil considera que el nombre elegido por los padres no cumple la normativa, puede rechazar su inscripción en el certificado de nacimiento. En ese caso, los progenitores deberán proponer un nuevo nombre que se ajuste a los requisitos establecidos por la ley. Cuando los padres no están de acuerdo con la decisión del registro, pueden presentar alegaciones o recurrir ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, organismo del Ministerio de Justicia encargado de supervisar la aplicación de la normativa del Registro Civil. Aunque estos casos existen, son poco frecuentes y suelen resolverse rápidamente cuando se propone un nombre que cumple los criterios legales.