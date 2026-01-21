Murió la Ley de Alquileres: a partir de febrero los inquilinos pagarán un monto adicional según su tipo de contrato

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos de acuerdo a la nueva actualización pactada en los contratos. ¿Cómo calcular el aumento del alquiler y en qué casos aplica?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de noviembre. Este porcentaje es fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler.

No obstante, también habrá incrementos para quienes basen sus acuerdos en el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Aumento de alquileres por ICL

Los inquilinos que mantengan contratos regidos por el ICL, es decir, previo a la derogación de la Ley de Alquileres, enfrentarán uno de los aumentos interanuales más significativos.

A partir de enero, la suba anual estará cercana al 36%. Vale destacar que este índice todavía se mantiene en cuenta para algunos contratos recientes, solo que con una actualización trimestral o cuatrimestral.

Por ejemplo, quienes en diciembre tuvieron un aumento -con incrementos cada tres meses- tuvieron un alza del 6,01%.

Aumento de alquileres en febrero de 2026

Los inquilinos que mantengan contratos regidos por el ICL, es decir, previo a la derogación de la Ley de Alquileres, enfrentarán uno de los aumentos interanuales más significativos.

En este tipo de ajustes, basados en el Índice de Contrato de Locación, el aumento se aplica en forma anual y toma la variación acumulada.

Desde el 16 de enero, el coeficiente vigente marca una suba del 38,11%.

Por ejemplo:

Aquellos contratos que abonaban mensualmente un monto de $ 300.000, con el ajuste anual por ICL del 38,11%, tendrán una suba de $ 114.330. Es decir, el monto final a abonar hasta fines de 2026 será de $ 414.330.

Aumento de alquileres por IPC en febrero 2026

El organismo reveló el martes pasado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, el cual fue de 2,8%. De esta forma, durante el 2025 se acumuló una variación de 31,5%.

Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.

Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses.