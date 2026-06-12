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La FIFA le exigió a la Federación Haitiana de Fútbol modificar la camiseta que utilizará la selección en el Mundial 2026, al considerar que uno de los elementos presentes en el diseño incumple las regulaciones establecidas para las indumentarias oficiales de las selecciones participantes.

Haití, que se prepara para disputar la mayor competencia de fútbol, deberá presentar una versión corregida de la camiseta para obtener la aprobación definitiva antes del inicio del torneo.

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Por qué la FIFA obliga a Haití a cambiar su camiseta

Según informó el diario español El País, el organismo que preside Gianni Infantino notificó a Haití que deberá retirar una inscripción incluida en la camiseta, ya que las normas de la FIFA prohíben la presencia de mensajes, consignas o referencias que excedan la identificación deportiva del equipo.

Esta fue la inscripción que la FIFA obligó a Haití a retirar de su camiseta (Fuente: EFE/ Patrice Noel)
Esta fue la inscripción que la FIFA obligó a Haití a retirar de su camiseta (Fuente: EFE/ Patrice Noel)EFE / Patrice Noel

Desde la FIFA recordaron que las selecciones deben respetar criterios de neutralidad y limitarse a los elementos autorizados, como el escudo de la federación, los números, los nombres de los jugadores y los logotipos aprobados previamente por el organismo.

Malestar en Haití por la decisión de la FIFA

La camiseta había sido presentada como un homenaje a la historia y la identidad cultural haitiana, incorporando elementos simbólicos vinculados al país caribeño. Sin embargo, la FIFA entendió que uno de esos detalles no se ajusta al reglamento que regula los uniformes utilizados en competiciones oficiales.

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La decisión generó malestar entre dirigentes y aficionados haitianos, que consideran que el diseño representaba una expresión legítima de la cultura nacional en una cita de alcance global como la Copa del Mundo.