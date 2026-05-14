Las compras en plataformas del exterior como Shein y Temu siguen creciendo en Argentina y muchos usuarios buscan evitar costos extra al momento de recibir sus pedidos. En ese contexto, ARCA mantiene vigente un beneficio clave para importar productos mediante courier: una franquicia de hasta u$s 400 por envío que permite reducir impuestos, aunque existe una condición fundamental para no perderla. El “truco” para pagar menos está en no superar el límite anual de envíos permitidos bajo el régimen courier. Actualmente, las personas físicas pueden realizar hasta cinco envíos internacionales por año calendario utilizando este sistema. Si se respeta ese cupo y el paquete cumple con determinados requisitos, la compra puede acceder a beneficios impositivos. Según la normativa oficial de ARCA, los envíos de hasta u$s400 quedan exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística, por lo que sólo corresponde pagar IVA e impuestos internos en caso de que apliquen. El régimen courier permite comprar productos en el exterior y recibirlos directamente en el domicilio mediante empresas privadas de envíos internacionales. Para acceder a la franquicia reducida, las compras deben cumplir con estas condiciones: En caso de que el valor de la compra supere los u$s 400, ARCA aplica tributos sobre el excedente. Por eso, muchos usuarios buscan mantenerse dentro de ese límite para evitar pagar cargos adicionales al ingresar productos al país. Uno de los puntos más importantes del régimen courier es el límite anual de operaciones. Cuando una persona supera los cinco envíos permitidos por año calendario, el sistema deja de considerar las compras dentro del régimen simplificado y el ingreso puede derivarse al régimen general de importación, que implica más trámites y mayores costos. Por eso, especialistas en comercio exterior recomiendan controlar la cantidad de pedidos realizados durante el año y agrupar compras cuando sea posible para no perder el beneficio. ARCA mantiene dos sistemas distintos para compras internacionales: Es el que utilizan muchas compras de Shein y Temu mediante empresas logísticas internacionales. Sus principales características son: En este caso, el sistema funciona mediante Correo Argentino y tiene otras condiciones. La franquicia es menor, los primeros 12 envíos del año cuentan con un beneficio de u$s 50 libres de impuestos. Si se supera ese monto, se paga el 50% sobre el excedente. El sistema habilita la compra de productos para uso personal, como: ARCA aclara que los envíos no pueden tener finalidad comercial y que la Aduana puede intervenir si detecta cantidades incompatibles con uso personal.