Los nocheros despedirán a Kike Teruel con un show: dónde comprar las entradas

Kike Teruel anunció a mediados de enero que dejará Los Nocheros después de 40 años de carrera junto a la agrupación musical y en las últimas horas los artistas confirmaron que despedirán a su compañero con un show en El Movistar Arena el 30 de junio.

En la despedida de Teruel habrá artistas invitados, pero aún no confirmaron quiénes serán. Las entradas ya se pueden comprar en la web del miniestadio y su costo oscila entre los $ 4500 y $ 16.000 .

Lo mejor de Los Nocheros: la despedida de Kike Teruel

Los intérpretes de Voy a comerte el corazón a besos aseguraron que "s erá una noche única, con grandes artistas invitados, para decirle adiós a un amigo y desearle lo mejor ".

Por qué se va Kike Teruel de Los Nocheros

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante explicó sus motivos: " Responde a un llamado que yo siento de que mi misión de cantar está ya concluida . Cumplí todos mis sueños, todos mis objetivos".

" Hice todo lo que se puede hacer artística y profesionalmente , junto con la parte personal, porque siempre tuve en el grupo hermanos, amigos y gente que hizo que la pasara muy bien", expresó.

Y agregó: " Es simplemente dar un paso al costado para que mi persona busque su otra misión . Mi voz y mi corazón musical queda y muere en Nocheros".

Además, aclaró que mantiene una "buena" relación con sus compañeros de agrupación. Sobre su futuro, aseguró que no seguirá como solista.

"No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto . ¿Qué voy a hacer? No sé, pero sentí que era el momento: estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir. Era como jugar en un equipo y dar pases en vez de ir al frente", sentenció.

Los Nocheros: dónde comprar las entradas

Las entradas están disponibles en la web del Movistar Arena y el show comenzará a las 20.00.