Amazon cerró una compra histórica que hace temblar al mundo del streaming

Amazon.com Inc comunicó este jueves que cerró un acuerdo de 8.500 millones de dólares para comprar MGM , gigante histórico de la filmografía estadounidense que tiene en su haber clásicos como Rocky y James Bond. El objetivo planteado por la empresa de venta por internet será atraer un caudal de consumidores mayor al conseguido hasta ahora con su plataforma de "streaming", Amazon Prime Video .

"El estudio de casi un siglo de antigüedad complementará el trabajo de Prime Video y Amazon Studios. Juntos, los equipos brindarán más opciones de entretenimiento de calidad para los espectadores", señaló la empresa fundada por Jeff Bezos con un comunicado publicado en su blog oficial.

La Metro-Goldwyn-Mayer Studios , mejor conocida como MGM, es una compañía fundada en 1924 que se caracteriza por la producción y distribución de películas y programas televisivos. Los contenidos en los que participó la empresa ganaron, colectivamente, más de 180 Oscars y 100 Emmys.

Amazon aclaró en el anuncio oficial de la compra que recibirá a todos los empleados de MGM y trabajará con la dirección de aquel estudio, marcando que no habrá despidos. La compañía adquirida cuenta con 800 empleados aproximadamente.

AMAZON PRIME Y LA GUERRA DEL STREAMING

La competencia por la "pantalla chica" adquirió competitividad en los últimos años con la aparición de nuevas plataformas impulsadas por compañías masivas como Apple TV+ y Disney+ .

Amazon Prime Video , fundada en 2006, se consolidó a lo largo de los años como el segundo servicio de contenido audiovisual vía streaming con más afiliaciones, logrando la cifra de 175 millones de usuarios registrados, tan solo por detrás de Netflix con 213,5 millones de suscriptores.

En ese sentido, la compra de MGM adquiere sentido en el fortalecimiento de la plataforma de la que Jeff Bezos es propietaria. Amazon se estaría adjudicando un catálogo con más de 4.000 títulos de películas, 17.000 episodios de TV y obras reconocidas como James Bond, Rocky y Creed, y clásicos como Thelma & Louise, The Silence of the Lambs , Los Siete Magníficos y Toro Salvaje .

"MGM ha sido responsable de la creación de algunas de las películas y series de televisión más conocidas y aclamadas por la crítica del siglo pasado. Esperamos continuar con esa tradición a medida que avanzamos en este próximo capítulo, reuniéndonos con el gran equipo de Prime Video y Amazon Studios para brindar al público lo mejor en entretenimiento en los años venideros", concluyeron desde el comunicado.

LAS COMPRAS DE AMAZON

Se trata de la segunda adquisición más grande hecha por Amazon. La más importante fue la compra de Whole Foods, una exitosa cadena de supermercados estadounidense, por $ 13.700 millones de dólares.

Amazon anunció la operación en mayo de 2021, justificando que MGM ofrecía un tesoro de contenido para desarrollar y usar para atraer a los consumidores a su club Prime de envíos rápidos y "streaming" , que tiene un precio mensual de 14,99 dólares mensuales en Estados Unidos.

La operatoria se concretó al haberse vencido el plazo para que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (CFC) impugne el acuerdo. A su vez, la Comisión Europea aprobó el acuerdo el martes sin condiciones, afirmando que no presenta problemas de competencia.