El encarecimiento de los alquileres, el aumento de los costes de construcción tradicional y la creciente necesidad de soluciones habitacionales más flexibles han impulsado la popularidad de las casas prefabricadas en España. Estas viviendas antes presentaban una mala reputación por la imposibilidad de personalizarse o el debate en torno a la durabilidad de sus materiales de construcción. No obstante, gracias a la tecnología y la optimización de recursos, hoy esto ha cambiado y se destacan por su rapidez de montaje, su eficiencia energética y, sobre todo, su coste más reducido. Recientemente, se ha viralizado una casa prefabricada de acero portátil que se puede encontrar en Amazon por poco más de 11.000 euros. Este modelo no solo se presenta como una solución habitacional económica, sino también como una alternativa interesante para quienes buscan una vivienda secundaria. El modelo, disponible desde el 1 de abril de 2026, es una vivienda tipo contenedor expandible de la marca Generic, pensada tanto para uso residencial habitual como para alojamientos temporales, espacios de trabajo o instalaciones en entornos rurales. Su diseño portátil facilita la instalación en casi cualquier tipo de terreno con un montaje rápido y sencillo, aunque el fabricante recuerda que, antes de proceder, es recomendable consultar la normativa urbanística local, ya que pueden ser necesarios permisos o licencias en función del suelo y del uso previsto. La estructura está construida con acero aleado y paneles tipo sándwich, materiales habituales en este tipo de construcciones por su resistencia, durabilidad y capacidad de aislamiento térmico. Las dimensiones aproximadas son 18,29 metros de largo, 12,19 metros de ancho y 2,18 metros de alto, lo que proporciona un espacio considerablemente más amplio que otras viviendas modulares disponibles en el mercado. Uno de sus puntos fuertes es la resistencia ante condiciones climáticas adversas: el modelo incluye protección frente al viento, resistencia sísmica, impermeabilidad y materiales ignífugos de clase A. La vivienda llega además con sistemas eléctricos y de fontanería preinstalados, lo que permite su uso desde el primer momento tras el montaje, sin necesidad de obras adicionales. En su configuración estándar, la vivienda dispone de dos dormitorios, una sala de estar, una cocina completamente equipada y un baño independiente. La cocina incluye fregadero, grifería, tuberías de agua caliente y fría y armarios, mientras que el baño viene equipado con inodoro, lavabo, espejo, calentador de agua y zona de ducha privada. Las ventanas de gran tamaño con doble acristalamiento garantizan una entrada generosa de luz natural, y los acabados están diseñados para mejorar el aislamiento térmico y acústico. El modelo también destaca por su alto grado de personalización: el fabricante permite adaptar el diseño exterior, la distribución interior, el color y los materiales, con configuraciones que van desde la vivienda básica hasta opciones de hasta cuatro dormitorios. Esta flexibilidad lo convierte en una opción válida tanto para residencia habitual como para alojamiento turístico, oficina o vivienda temporal.