Las 2 preguntas clave que te hacen para entrar a Amazon: son rarísimas

Jeff Bezos, el CEO de Amazon, es un gurú en el ámbito laboral y profesional por donde se lo mire. Su brillante capacidad de contratar gente para su empresa hacen que Amazon sea quien es hoy y se destaque por encima de las otras .

Llegó la empresa de internet super rápido de Elon Musk al país: cómo es y cuándo se puede pedir



Lo dice Harvard y hay que tener cuidado: estos son los 5 alimentos que destruyen tu inteligencia



Así lo cuenta una de sus empleadas, Ann Hiatt, que en 2002 se encontró aplicando para un puesto de asistente junior en el gigante tecnológico. Según declaraciones al portal de noticias estadounidense, CNBC, la joven Hiatt nunca se había planteado trabajar para la compañía de Bezos; por eso fue una gran sorpresa cuando la llamaron para una primera entrevista.

Ann Hiatt es ahora una veterana de Silicon Valley, con 12 años de trabajo en Google, experiencia como socia de negocios ejecutiva de los ex directores generales de Amazon y de Yahoo, autora del libro Apuesta por ti y fundadora de una empresa de consultoría con clientes directores ejecutivos en todo el mundo. No obstante, antes de la entrevista que le cambiaría la vida, muchas de esas cosas no habían ocurrido.

"No tenía conexiones en la empresa, ningún título en ciencias de la computación y absolutamente ninguna experiencia trabajando para un CEO", escribió Hiatt en un artículo para el mismo portal.

Fue así como, las etapas del proceso de selección se fueron sucediendo hasta que llegó el momento de enfrentarse a la entrevista final, en la que estuvo presente el mismísimo Bezos.

La felicidad está en el cerebro: hay 5 tipos diferentes, ¿cuál es el tuyo?



Elon Musk y su curiosa teoría sobre el creador del Bitcoin



LAS 2 PREGUNTAS QUE PLANTEÓ JEFF BEZOS

La puerta se abrió y por ella entró el CEO de Amazon, quien se sentó enfrente y se presentó. Prometió que solo plantearía dos preguntas y que la primera de ellas sería un "divertido" rompecabezas. Ambas preguntas, determinantes para la consecución del puesto.

"Quiero que calcule la cantidad de paneles de vidrio en la ciudad de Seattle ", planteó Bezos a la veterana de Silicon Valley.

La joven confiesa que al escuchar esa pregunta se había "aterrorizado momentáneamente", y agrega: "luego hice una pausa para calmarme, recordándome a mí misma que debía pensar sobre su motivación para hacerme esa pregunta. ' Quiere ver cómo funciona mi mente' , me dije. 'Quiere ver cómo descompongo un problema complicado en pasos pequeños y manejables. Puedo hacerlo '' '.

La entonces candidata empezó por una estimación de la población de la ciudad, redondeada a un millón de habitantes y continuó deduciendo que cada uno tendría una casa, un medio de transporte, una oficina o escuela. Todo ello con sus correspondientes ventanas.

Entonces, pasó a estimar los promedios de estos elementos y a analizar todos los escenarios posibles, anomalías, excepciones, situaciones, etc.

"Me pareció que hablé durante horas mientras Bezos llenaba la pizarra con números. Estoy seguro de que, en realidad, tardamos más bien 10 minutos. Recuerdo que me emocioné cuando escribió la estimación final. Lo marcó con un círculo. 'Parece que está bien', dijo", recuerda Hiatt.

LA SEGUNDA PREGUNTA QUE LE HIZO JEFF BEZOS A SU ASISTENTE

Pasada la primera prueba, la segunda pregunta del magnate millonario fue: " ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? ", a lo que Hiatt le contestó que "Amazon había demostrado ser una empresa llena de gente ambiciosa y apasionada. Quería ser como ellos y aprender lo que sabían. Sus puntos fuertes estaban en las áreas que yo personalmente quería desarrollar, así que el valor de la experiencia era obvio, aunque pareciese una desviación de mi objetivo de ser profesora".

"Expliqué que no tenía ni idea de cómo ser asistente, pero que conocía la importancia de salir constantemente de mi zona de confort. Quería lanzarme a una curva de aprendizaje y crecimiento astronómica", añade.

Más allá de las habilidades y los conocimientos de cada uno, muchos reclutadores prestan atención también a la personalidad de la persona entrevistada: no se trata solo de aptitud, sino de actitud.

"Conociendo a Bezos tan bien como lo hago ahora, veo por qué esas eran sus únicas dos preguntas. Estaba midiendo mi potencial al hacer preguntas que explorarían si tenía el valor, el coraje y la motivación para correr a su ritmo y ser lo suficientemente valiente para saltar constantemente con él y subir de nivel", destacó Hiatt 10 años después de ese encuentro.



Y agregó: "Al final de la entrevista, ambos sabíamos que haría cualquier cosa para tener éxito, a pesar de ser una candidata muy joven. Bezos terminó contratándome en el acto. Me dio el escritorio abierto a solo un metro del suyo. Era el escritorio más cercano a él en la empresa".

Según explicó Hiatt en su artículo en CNBC, le tomó años entender completamente por qué Bezos se arriesgó y le dio esa gran oportunidad.

"Se rodeó exclusivamente de personas a las que tenía que contener, no empujar hacia adelante. Creó equipos de personas tan ambiciosos, creativos y decididos que compensaron cualquier experiencia que les faltara. En ese tipo de entorno, Bezos solo tendría que usar su energía como líder para canalizar nuestra propia energía, en lugar de intentar sacárnosla. Aprendí que la clave del éxito inicial de Bezos y Amazon fue esta búsqueda incansable de lo excepcional ", analizó.

"Desde aquella primera experiencia de contratación, siempre he procurado ser la persona que necesita ser retenida, no empujada. He buscado equipos que me desafiaran, apoyaran e inspiraran a hacer cosas mucho más allá de mis capacidades actuales, y eso me ha llevado a una mayor satisfacción en mi vida laboral que cualquier otra cosa", finaliza.

Criptomonedas: los hombres más ricos del mundo invierten cada vez más en Bitcoin



Bill Gates lanzó una nueva predicción: cuál es la tecnología clave que va a explotar en los próximos años