El gigante Amazon anunció una de las jugadas más agresivas de la carrera por la inteligencia artificial generativa: una inversión de hasta 25.000 millones de dólares en Anthropic, la empresa creadora de Claude, uno de los competidores más directos de ChatGPT de OpenAI. De esos 25.000 millones, unos 5.000 millones se desembolsan de inmediato, y los 20.000 restantes están condicionados a hitos comerciales futuros, lo que refuerza aún más la alianza estratégica entre ambas empresas. Esta nueva apuesta se suma a los 8.000 millones de dólares que Amazon ya había invertido en Anthropic desde 2023, cuando la tienda online se convirtió en accionista minoritaria y en el proveedor principal de infraestructura en la nube para entrenar y operar Claude. Desde entonces, más de 100.000 clientes ya corren Claude en Amazon Bedrock, la plataforma de modelos de la nube de AWS (Amazon Web Services), consolidando a Anthropic como uno de los socios clave de la compañía en el campo de la IA generativa. El nuevo acuerdo va mucho más allá de capital: Anthropic se compromete a gastar más de 100.000 millones de dólares en AWS durante la próxima década, asegurando hasta 5 gigavatios de capacidad para entrenar y desplegar sus modelos Claude. Parte de esa potencia se respaldará con chips Trainium –las unidades de procesamiento de IA diseñadas por Amazon– y con procesadores Graviton, lo que permite reducir costos y subir la eficiencia de clústeres de entrenamiento masivos como el llamado Project Rainier, uno de los más grandes del mundo. La ampliación de la alianza con Anthropic sitúa a Amazon en posición de competencia directa con Microsoft, que respalda a OpenAI y mide fuerzas con GPT y Azure en torno a modelos conversacionales. Claude, disponible en Bedrock, Google Vertex AI y Microsoft Azure, se ha convertido en el único modelo “de frontera” presente en los tres mayores proveedores de nube, lo que le da un alcance global enorme para empresas que buscan integrar IA generativa en sus sistemas. La necesidad de este esfuerzo surge de una demanda récord: según Anthropic, su tasa de ingresos anualizados ya supera los 30.000 millones de dólares, frente a unos 9.000 millones a finales de 2025. Ese crecimiento acelerado, tanto en el sector empresarial como en usuarios de planes gratuitos, Pro y Max, ha tensionado la infraestructura y generado caídas en la fiabilidad en horas pico. La nueva capacidad en AWS, con despliegues de los chips Trainium2 y Trainium3 antes de fin de año, busca estabilizar el servicio y mantener a Claude en la vanguardia de la IA conversacional. La inversión de Amazon es una apuesta de largo plazo para posicionarse en la guerra de la IA, reforzando infraestructura, acceso empresarial y con Anthropic como el principal contrapeso visible a ChatGPT en el ecosistema tecnológico.