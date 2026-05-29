Midieron a Milei y a otros líderes políticos, y el resultado sorprendió: supera al segundo por seis puntos.

La Libertad Avanza obtendría, si los comicios de 2027 fueran hoy, un 32% de las preferencias del electorado, mientras que un 49% elegiría “a un opositor” aunque, en una medición por candidatos, Javier Milei es el más votado, superando a Axel Kicillof por seis puntos.

El jefe del Estado lograría un 28%, dejando segundo a Kicillof con un 22%, al tiempo que en el tercer lugar (al igual que viene sucediendo con otras encuestas nacionales), aparece la izquierda con Myriam Bregman, con un 12%.

Así lo revela una encuesta de la consultora Equipo Mide, realizada entre el 6 y el 15 de mayo, sobre un universo de 1.915 casos a nivel nacional, con un margen de error de un 2,2% en más o en menos.

En una medición por candidatos, luego de Bregman se encolumnan Mauricio Macri con un 8%; Victoria Villarruel 4%; Sergio Massa 3%; Juan Grabois 3%; Máximo Kirchner 2%; Dante Gebel 1%; Martín Lousteau 1%; Jorge Brito 1%; Carlos Melconian 1% y Horacio Rodríguez Larreta 1%.

Qué resultados dio la encuesta por partido político

El trabajo mide, además, las preferencias del electorado por espacio político, y en ese rubro también marcha primero el oficialismo, ya que La Libertad Avanza logra un 29%, superando a la opción kirchnerismo con un 18%, peronismo no kirchnerista 14%, Izquierda 11%, PRO 8%, UCR 2% y Provincias Unidas 1%.

Según la medición, si las elecciones fueran hoy Milei lograría un 28%, dejando segundo a Kicillof con un 22%. Imagen ilustrativa (El Cronista)

Asimismo, Equipo Mide pregunta a los encuestados sobre la opción entre el oficialismo y la oposición, y las respuestas muestran que un 32% elige “Votaría al oficialismo”, mientras que un 49% “Votaría a un opositor” y un 11% dice que “No iría a votar”, con un 8% de indecisos que responden “No sabe/No contesta”.

El piso y techo de intención de voto para Milei

Finalmente, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, el trabajo mide lo que las encuestadoras denominan el “potencial electoral” de Milei (voto seguro más voto probable) y su techo (los que nunca lo votarían).

En este segmento el Presidente logra un 24% de piso electoral (seguro lo votaría) y llega a un 37% agregándole el voto probable (probablemente lo votaría), pero choca con un rechazo (nunca lo votaría) del 58% de los consultados.