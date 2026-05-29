La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este viernes, 29 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.410, cifra que señala una diferencia de 0% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue se encuentra en una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la demanda o un cambio en las expectativas del mercado, lo que podría influir en futuras variaciones del precio.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue fue del 10.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que esta cifra es menor que la volatilidad anual del 17.72%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Aquellos que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).