En esta noticia

La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este viernes, 29 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.410, cifra que señala una diferencia de 0% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue se encuentra en una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la demanda o un cambio en las expectativas del mercado, lo que podría influir en futuras variaciones del precio.

Te puede interesar

Nuevo aumento para las Fuerzas Armadas en mayo 2026: cuánto cobro el mes que viene con suba y aguinaldo

Te puede interesar

Lo pidieron y el Gobierno se los confirmó | Las empleadas domésticas cobrarán con aumento en junio

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue fue del 10.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que esta cifra es menor que la volatilidad anual del 17.72%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)
Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

Te puede interesar

Midieron a Milei y a otros líderes políticos y el resultado sorprendió: supera al segundo por seis puntos

Te puede interesar

Cómo saber si tu sector va a crecer: las industrias que lideran y las que quedan afuera

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Aquellos que busquen adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).