El presidente Donald Trump anunció este viernes que podría estar cerca de firmar un acuerdo de paz con Irán que pondría fin a tres meses de conflicto en Medio Oriente.

A través de su plataforma Truth Social, y mientras se dirigía a una reunión en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca con la intención de tomar lo que llamó una “determinación final”, Trump publicó un extenso mensaje en el que delineó las condiciones del posible pacto.

Entre las exigencias centrales, Trump señaló que Irán debe comprometerse a nunca poseer un arma o bomba nuclear, y que el Estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato al tráfico marítimo irrestricto, sin cobro de peajes en ninguna dirección.

El presidente también anunció el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, instando a las tripulaciones varadas a volver a sus hogares.

Según fuentes oficiales estadounidenses, los negociadores de ambos países creen haber alcanzado un borrador de acuerdo para extender formalmente el cese al fuego y abrir de manera gradual el Estrecho de Ormuz, aunque tanto Trump como el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei , aún no han dado su aprobación definitiva.

Daniel Torok

De concretarse, el acuerdo incluiría un memorando de entendimiento de 60 días para extender el cese al fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, dejando los asuntos más espinosos para una etapa posterior.

Trump también indicó que el material enriquecido que quedó enterrado bajo montañas colapsadas por los bombardeos estadounidenses del año pasado sería extraído y destruido en coordinación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, con la participación de China como único otro país con capacidad técnica para hacerlo.

El conflicto comenzó el 28 de febrero pasado, cuando Trump anunció “operaciones de combate mayores” con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre sitios militares, gubernamentales e infraestructura iraní.

Tras un primer cese al fuego de dos semanas, las conversaciones iniciales celebradas en Pakistán fracasaron, y Trump extendió el cese al fuego de manera indefinida mientras continuaba el bloqueo naval.

El acuerdo también despierta tensiones internas en Washington: halcones republicanos han instado a Trump a atacar Irán nuevamente con poder militar, mientras que inversores, aliados del Golfo Pérsico y otros actores reclaman un retorno a la normalidad operativa en Medio Oriente para estabilizar los mercados energéticos y la situación geopolítica regional.