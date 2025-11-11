El reino de la ropa oversize parece haber llegado finalmente a su fin, ya que una nueva tendencia llega desde Europa para la nueva temporada de verano 2026. Las remeras oversize pasarán al olvido para dar lugar a un nuevo tipo de corte que combina aporta más estilo sin perder la comodidad.

Las marcas y diseñadores del viejo continente renuevan cada año los modelos para darle vida a nuevas prendas.

¿Cuál es la nueva tendencia en remeras para el verano 2026?

Las remeras “cropped boxy” se convirtieron en las favoritas de los diseñadores. Se caracterizan por tener un corte recto hasta la cintura, no tan corto como un top ni tan largo como un oversize.

Es la elección perfecta para quienes buscan un outfit relajado sin la necesidad de perder estilo. Su corte permite jugar con proporciones y texturas tanto para looks urbanos como playeros.

Para un outfit casual, se aconseja combinarlas con shorts de denim tiro alto para equilibrar el corte corto de la remera y alargar visualmente las piernas. Sumadas a unas zapatillas chunky y una riñonera cruzada, combinan la funcionalidad y el estilo.

Para estilos más playeros, se aconseja incorporarlas con pantalones palazzo de lino o algodón, los cuales son frescos y fluidos. Para el calzado, se pueden sumar sandalias plaas y algún tipo de sombrero tipo bucket de ala ancha.

Cuáles son las nuevas tendencias de moda para el verano 2026

A falta de pocos meses para el verano 2026 las nuevas tendencias de la moda se van consolidando. Uno de los regresos más esperados es el de la remera “fitted básica” en su versión ajustada al cuerpo, de algodón liviano y colores neutros. Es una opción simple y sencilla que permite armar diversos outfits, ya sea para la oficina o para una reunión más formal.

En la misma línea, otra de las tendencias gira en torno a la musculosa con hombreras. Es similar a la musculosa tradicional, solo que el corte de los hombros está un poco más extendido. Puede ser usado de día o de noche y va mejor con pantalones sastreros o bermudas para dar un look moderno.

Otro de los protagonistas de la próxima temporada serán los shorts confeccionados a partir de materiales como lino, gasa, popelina o viscosa. Son prendas que permiten un mayor movimiento y mejor ventilación.

Los nuevos modelos de pantalones cortos contemplan algunos accesorios como lazos, nudos y volados, entre otros. Los colores que serán tendencia serán los neutros y delicados como blanco, arena y rosa.