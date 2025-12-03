La marca internacional que llega a Argentina

Adiós a los jeans anchos: la nueva moda que llega desde Europa para el verano 2026

La escena de la moda suma un nuevo jugador internacional. FARM Rio, la reconocida firma brasileña conocida por sus estampas tropicales y su estética veraniega, eligió Buenos Aires para abrir su primer local propio en la Argentina.

La tienda —ubicada en Alcorta Shopping— ocupa 105 m² y aterriza con más de 200 prendas del Verano 2025, entre vestidos, blusas, remeras, jeans y conjuntos que representan el ADN carioca de la marca.

La firma brasileña que llega a Argentina

El desembarco llega de la mano del Grupo Markova, que selló un acuerdo de gestión y distribución para liderar la presencia regional de FARM Rio. Al frente del proyecto estará Mariano Lobera, quien anticipa una apuesta a largo plazo y un crecimiento sostenido.

Como primer movimiento, la compañía activó un e-commerce exclusivo para Argentina, donde ya se puede acceder a una curaduría de colecciones diseñadas en Brasil. Este canal será clave para ampliar el alcance antes de la apertura de nuevos locales.

Precios y financiación: cómo llegan los valores al país

El debut se da dentro de un mercado que sigue sensible a los precios, pero que muestra interés por productos importados y diferenciales. En la tienda, los valores se mueven en estos rangos:

Pantalones: $ 175.000 a $ 395.000

Remeras: $ 95.000 a $ 260.000

Vestidos cortos: $ 135.000 a $ 275.000

Vestidos largos: $ 165.000 a $ 795.000

Jeans: $ 230.000 a $ 340.000

Camisas: desde $ 95.000

Shorts: desde $ 135.000

Además, la marca ofrece 3 y 6 cuotas sin interés, un gancho clave para competir en un contexto de consumo retraído.

Farm Río

El plan de expansión en Argentina

La llegada al país no será un evento aislado. FARM Rio ya trazó un plan de expansión que incluye:

Entre 8 y 10 tiendas nuevas entre Argentina y Uruguay .

Presencia en Córdoba y Rosario en los próximos años (aunque no serán las próximas plazas inmediatas).

Distribución en tiendas multimarca y desarrollo del canal mayorista con exclusividad local.

El objetivo es desembarcar en los principales shoppings del país y fortalecer la presencia regional con una marca que combina diseño, volumen de producción y fuerte identidad visual.

La llegada de marcas globales a Argentina

La llegada de FARM Rio se suma a una ola de reingreso de firmas internacionales, favorecida por el tipo de cambio y la flexibilización para importar. Este año se concretaron los desembarcos de Decathlon, Victoria’s Secret y The Kooples, mientras que las francesas Maje y Sandro ya preparan su arribo.

A la vez, la cadena Coto incorporó una cápsula de verano de la sueca H&M, que ampliará su oferta a líneas masculinas, infantiles y otros productos del grupo.