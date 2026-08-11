La planta que sobrepasa a la lengua de suegra y cada vez más personas compran: prospera más veloz y se ve mejor.

Por qué los jardineros recomiendan ponerle azúcar a la lengua de suegra y para qué sirve

En tiempos recientes, ha emergido una especie que ha ganado relevancia, superando a la reconocida y clásica lengua de suegra.

Este crecimiento más rápido y su apariencia más impactante en el hogar no solo le confieren un atractivo decorativo, sino que también redefine el espacio.

Las plantas de interior continúan siendo un elemento fundamental en la decoración contemporánea y cada un número creciente de personas busca opciones que logren una armoniosa combinación entre estética y facilidad de cuidado, destinadas a transformar sus espacios.

La planta de moda para renovar tus interiores

Según enumeraron medios locales, esta planta se caracteriza por sus hojas grandes, brillantes y recortadas, que generan un efecto visual más dinámico en comparación con plantas más estructuradas. Su presencia aporta volumen y un verde intenso que puede cambiar por completo cualquier ambiente.

El Philodendron selloum, también conocido como filodendro arbóreo, se posiciona como una de las opciones favoritas para quienes buscan un estilo más natural.

El Philodendron selloum se destaca por sus hojas grandes y su estética tropical. Erick-Bolanos-CR

Por qué cada vez más personas la recomiendan

Asimismo, se caracteriza por ser una planta de fácil mantenimiento, lo que resulta perfecta para quienes carecen de experiencia en jardinería, pero desean añadir vitalidad a sus entornos.

Una de sus principales ventajas es su crecimiento constante, ya que en condiciones óptimas genera hojas nuevas de manera frecuente. Además, su estética selvática se alinea con las tendencias contemporáneas de decoración, donde se favorecen espacios más orgánicos y con una sensación de abundancia.

Su presencia aporta volumen y un efecto visual moderno en cualquier ambiente. Freepik

Consejos para cuidarla y que crezca mejor

Para asegurar el adecuado estado del Philodendron selloum, es fundamental considerar ciertos cuidados esenciales:

Requiere un riego moderado , permitiendo que la capa superior del sustrato se seque entre cada riego.

Prefiere luz natural indirecta , evitando la exposición prolongada a la luz solar directa.

Se adapta satisfactoriamente a interiores, sobre todo en ambientes que poseen cierta humedad.

Necesita espacio para expandirse, dado que sus hojas tienden a crecer hacia los costados.

Cuidados: dónde ubicarla y cada cuánto trasplantarla

En lo que respecta al trasplante, se aconseja efectuarlo cada uno o dos años, sobre todo cuando las raíces empiezan a llenar completamente la maceta. Emplear un sustrato ligero y con óptimo drenaje contribuirá a preservar su crecimiento saludable.

La ubicación resulta fundamental para su desarrollo: lo óptimo es situarla próxima a una ventana con adecuada iluminación, evitando la exposición directa al sol. Asimismo, es recomendable seleccionar espacios amplios que permitan un crecimiento sin restricciones.

Es imperativo tener en cuenta que esta planta puede resultar tóxica para perros y gatos si es consumida.

Por lo tanto, se recomienda situarla en lugares elevados o fuera del alcance de los animales, así como evitar dejar hojas sueltas en el suelo y observar cualquier conducta inusual. Con estas medidas de precaución, es viable disfrutar de su valor decorativo sin riesgos.