Compró un depósito abandonado por 500 dólares, encontró una caja fuerte y había millones: lo que hizo con el dinero te sorprenderá.

Las subastas de depósitos abandonados suelen atraer a personas que buscan encontrar objetos valiosos ocultos entre pertenencias olvidadas. Sin embargo, pocas veces el resultado alcanza dimensiones extraordinarias como ocurrió con un comprador en Estados Unidos, cuya inversión inicial terminó generándole una ganancia millonaria.

El episodio ocurrió en 2018 y fue revelado por Dan Dotson, uno de los conocidos subastadores del programa televisivo Storage Wars. Según relató, el hombre adquirió el contenido de una unidad de almacenamiento sin conocer qué guardaba en su interior y se llevó una sorpresa difícil de imaginar al revisar todo lo que había comprado.

Cómo funcionan las subastas de depósitos abandonados

Este tipo de ventas se realizan cuando los propietarios dejan de pagar el alquiler del espacio donde almacenan sus pertenencias. Una vez cumplidos los plazos establecidos, el contenido del depósito sale a remate y los interesados realizan ofertas sin poder inspeccionar previamente todos los objetos que se encuentran dentro.

Le ofrecieron una recompensa de 600.000 dólares, aunque la propuesta fue rechazada (Fuente: archivo).

Lo habitual es que quienes participan encuentren muebles, herramientas, ropa, electrodomésticos u otros artículos usados. En este caso, la situación fue completamente distinta. Entre las pertenencias apareció una caja fuerte que ocultaba aproximadamente 7,5 millones de dólares en efectivo, un hallazgo que convirtió la compra de apenas 500 dólares en una de las historias más sorprendentes relacionadas con este tipo de subastas.

Por qué terminó devolviendo casi todo el dinero

Después de conocerse el descubrimiento, un abogado que representaba a los antiguos propietarios del depósito se comunicó con el comprador para intentar recuperar el dinero encontrado. Como parte de la negociación, primero le ofrecieron una recompensa de 600.000 dólares, aunque la propuesta fue rechazada.

Más adelante, los dueños elevaron la oferta hasta alcanzar un acuerdo que el comprador aceptó. Finalmente recibió 1,2 millones de dólares a cambio de devolver la mayor parte del efectivo hallado dentro de la caja fuerte.