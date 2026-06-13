En esta noticia ¿Por qué el microcemento es tendencia?

En el año 2026, el microcemento se establece como el revestimiento más demandado en proyectos de nueva construcción y reformas. Este material es apreciado por arquitectos, diseñadores y propietarios debido a su estética refinada, su resistencia al desgaste y su capacidad de adaptarse a diversas superficies.

Además, se puede aplicar sobre pisos, paredes, escaleras, mesadas y muebles, omitiendo la necesidad de retirar los revestimientos existentes. Esta característica contribuye significativamente a la disminución de los tiempos de obra y a los costos de instalación.

El material ofrece una solución práctica que cumple con las demandas contemporáneas del diseño interior y exterior. Proporciona una superficie continua, desprovista de juntas, generando así una sensación de amplitud y orden.

Ya no se considera únicamente una moda: es una respuesta efectiva a los desafíos actuales en el ámbito del diseño.

¿Por qué el microcemento es tendencia?

Las causas que han contribuido al aumento en la popularidad del microcemento son claras:

Adiós al piso flotante: la nueva moda de Europa que transforma la decoración del hogar. Shutterstock

Alta resistencia : tolera el tránsito elevado, la : tolera el tránsito elevado, la humedad y las variaciones térmicas sin sufrir alteraciones.

Versatilidad : se ajusta a diferentes superficies, que abarcan desde cerámica hasta madera o cemento.

Mantenimiento sencillo : no requiere ceras ni pulidos. Con agua y un detergente neutro es suficiente para conservar su aspecto.

Estética moderna: su acabado homogéneo y la gama de colores disponibles permiten la creación de ambientes minimalistas, industriales o acogedores, según el estilo elegido.

Microcemento: la inversión ideal para pisos, baños, cocinas y más

Aunque inició como una solución para pisos, actualmente su uso se extiende a:

Baños y cocinas , por su resistencia a la humedad.

Locales comerciales , por su durabilidad y estética uniforme.

Espacios exteriores , como terrazas y patios, gracias a su capacidad antideslizante.

Muebles y encimeras, para lograr un diseño integrado y moderno.

instalación

revestimientos

pigmentos