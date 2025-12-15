El otoño trae consigo un cambio en las tendencias de decoración. Después de años dominados por el minimalismo orgánico y los espacios neutros, la estética cottagecore se impone como la gran protagonista de la temporada otoño-invierno 2026.

Inspirada en las casas de campo inglesas, esta corriente apuesta por ambientes cálidos, ricos en texturas y con una fuerte carga emocional.

¿Qué es el estilo cottagecore y por qué está de moda?

El cottagecore nació como una reivindicación de la vida rural y hoy se traduce en interiores acogedores que combinan tradición y modernidad.

Frente a los espacios monocromáticos y las líneas limpias del minimalismo, esta tendencia propone una vuelta al clasicismo con una paleta más saturada y elementos que cuentan historias.

Claves para decorar con estética cottagecore

Para lograr este estilo, los expertos recomiendan incorporar:

Papeles pintados con estampados delicados.

Madera maciza en cómodas, aparadores y mesas.

Textiles ricos : terciopelos, rayas y cuadros vichy.

Butacas y cabeceros tapizados con formas curvas.

Piezas vintage y de anticuario que aporten carácter.

Lámparas de cerámica y vajillas de loza con motivos florales.

El objetivo es crear espacios cálidos y personales, donde cada rincón cuente una historia. El maximalismo controlado, con raíces anglosajonas, se convierte en la base de esta tendencia.

¿Cómo combinar colores y materiales?

La paleta cottagecore se aleja de los tonos neutros y apuesta por colores saturados, estampados florales y mezclas atrevidas. La madera natural, el mimbre y los textiles con textura son esenciales para dar profundidad y calidez.

¿Por qué el cottagecore reemplaza al minimalismo?

Según interioristas, estamos en plena transición: dejamos atrás la era del minimalismo orgánico para abrazar ambientes más ricos y personales. El cottagecore modernizado no solo aporta calidez, sino que también permite jugar con piezas antiguas y materiales nobles, creando espacios únicos.