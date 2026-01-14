Durante los últimos años, la cerámica se posicionó como uno de los hobbies más elegidos por quienes buscan relajarse y crear piezas únicas. Sin embargo, una nueva tendencia está ganando terreno y promete convertirse en la favorita de 2026: el tufting.

Este arte textil se viralizó en redes sociales gracias a videos donde una pistola especial dispara lana de colores sobre una tela, formando diseños vibrantes. Hoy, el tufting no solo es una actividad creativa, sino también una oportunidad para personalizar espacios con piezas únicas.

¿Qué es el tufting?

El tufting es una técnica artesanal para fabricar alfombras y tapices mediante la inserción de hilos en una tela base. Se utiliza una herramienta llamada tufting gun, una pistola semiautomática que perfora la tela tensada e inyecta el hilo, creando bucles o puntadas que dan forma al diseño. El resultado depende del tipo de aguja, la lana y los colores elegidos, lo que permite una personalización total.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué se necesita para hacer tufting?

Para iniciarse en este hobby se requiere:

Pistola de tufteado.

Tela base tensada en un marco.

Lanas o hilos de distintos colores.

Tijeras y pegamento para fijar el diseño.

Si bien la inversión inicial puede ser mayor que en otros hobbies, cada vez hay más kits accesibles y tutoriales online que facilitan el aprendizaje.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué se volvió tan popular?

El tufting se viralizó en redes sociales bajo hashtags como #tuftok, acumulando millones de visualizaciones. Su éxito se debe a varios factores:

Creatividad sin límites : permite crear alfombras, espejos, cuadros y piezas decorativas únicas.

Efecto relajante : el proceso repetitivo ayuda a reducir el estrés y mejorar la concentración.

Comunidad online: existen grupos y talleres que comparten diseños, tips y colaboraciones con artistas y marcas.

Más que un hobby: una tendencia decorativa

Hoy, las piezas de tufting no solo visten suelos, sino también paredes, muebles y hasta accesorios. Algunas creaciones son tan originales que podrían exhibirse en galerías. Además, el auge del DIY (Do It Yourself) y la búsqueda de objetos personalizados impulsan esta técnica como una alternativa moderna y artística.