En el sistema tributario de la Provincia de Buenos Aires, el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (TGB) constituye una carga fiscal técnica que muchas veces pasa inadvertida hasta el momento de una sucesión o una donación. A diferencia de otros tributos que gravan el consumo o la tenencia de bienes, este gravamen se activa específicamente ante la incorporación de activos al patrimonio mediante transferencias sin costo para quien los recibe. Esto significa que cualquier adquisición de bienes o derechos que no haya requerido una contraprestación económica por parte del beneficiario queda, en principio, bajo la órbita de control de ARBA, la agencia bonaerense de recaudación. El sujeto obligado al pago es siempre el beneficiario (quien recibe el bien). La ley define la responsabilidad tributaria bajo dos conceptos de territorialidad: Si la persona que recibe los bienes reside en la Provincia de Buenos Aires, el impuesto alcanza a la totalidad de lo recibido, sin importar si los activos se encuentran en territorio provincial, en otras provincias o en el exterior. Si el beneficiario tiene domicilio fuera de la provincia, la obligación se limita exclusivamente a los bienes localizados físicamente dentro de la jurisdicción de Buenos Aires. Cabe aclarar que el impuesto no absorbe el bien recibido, sino un porcentaje (alícuota) sobre el valor del mismo. Éste varía según el monto y el grado de parentesco. La Ley Impositiva establece montos mínimos debajo de los cuales no se tributa. Solo se debe abonar el impuesto si el valor de los bienes supera los siguientes umbrales: Si el valor de la transmisión supera estas cifras, se aplica una escala progresiva que suele oscilar entre el 4% y el 21,9% aproximadamente, calculada sobre el excedente del mínimo. Existen situaciones donde, a pesar de superar los montos mínimos, no corresponde el pago del tributo: La herencia de un inmueble destinado a vivienda familiar de ocupación permanente, siempre que sea el único bien de los herederos y su valuación no exceda los límites legales. El cobro de seguros de vida está exento. Las donaciones o legados destinados a la Iglesia Católica o instituciones de asistencia social sin fines de lucro. El cumplimiento de los plazos es esencial para mantener la regularidad fiscal ante ARBA: El plazo para declarar y pagar es de 15 días hábiles tras la formalización del acto. La presentación debe realizarse dentro de los 15 días desde que se solicita la inscripción de los bienes en los registros, o bien al cumplirse 24 meses del fallecimiento del causante, lo que ocurra primero. El proceso es íntegramente digital y requiere que el contribuyente posea su Clave de Identificación Tributaria (CIT). A través del portal de ARBA, se debe confeccionar una declaración jurada detallando los activos recibidos y su valor fiscal. En caso de que el impuesto resultante sea elevado, el organismo ofrece habitualmente planes de facilidades de pago.