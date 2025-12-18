En esta noticia

Hay soluciones caseras y económicas para no gastar dinero en productos especiales y no hacer mucho esfuerzo en limpiar ollas y sartenes para dejarlos como nuevos después de cada uso, aplicando técnicas seguras con ingredientes accesibles como bicarbonato de sodio y jabón, que dejan las superficies sin rayones.

Porque mantener ollas y sartenes en buen estado es un desafío cuando hay poco tiempo. Son utensilios que se usan muchas veces al día y es importante dejarlos sin manchas de grasa ni restos de comida pegados, y también evitar que tengan óxido y se opaquen y pierdan el brillo original.

¿Cuál es el truco infalible para limpiar ollas y sartenes con bicarbonato de sodio y recuperar el brillo de inmediato?

La clave es preparar una mezcla con bicarbonato de sodio y jabón blanco, el que se usa para lavar la ropa a mano, y aplicarlo sobre las superficies de las ollas y sartenes que tienen manchas, están opacas, percudidas y sin brillo por el uso, las quemaduras, la falta de limpieza y los restos de comida pegados.

Los materiales necesarios para esta técnica infalible son:

  • 3 cucharadas de bicarbonato de sodio
  • 2 cucharadas de jabón líquido para trastes
  • 1 taza o cuenco pequeño
  • Fibra suave o esponja no abrasiva
  • Paño de microfibra para secar

El procedimiento paso a paso es simple, fácil y rápido:

  • Mezclar en la taza o el cuenco el bicarbonato de sodio con el jabón hasta formar una pasta cremosa y homogénea, sin grumos.
  • Humedecer con un poco de agua tibia la superficie externa de la olla o sartén a limpiar.
  • Aplicar la pasta sobre las zonas manchadas o percudidas usando la fibra o esponja suave.
  • Frotar con movimientos circulares suaves durante 2 o 3 minutos, sin raspar.
  • Dejar actuar la mezcla durante 5 minutos para que penetre en las manchas más difíciles.
  • Enjuagar bien con agua tibia hasta eliminar todos los restos de la pasta.
  • Secar enseguida con el paño de microfibra haciendo movimientos circulares para dar brillo.
¿Cuál es el truco infalible para limpiar ollas y sartenes con vinagre blanco puro y adiós grasa?

En el caso de las sartenes y ollas con grasa adherida y pegada en el fondo, las paredes y el mango, se pueden recuperar aplicando vinagre blanco puro, un producto que está presente en todos los hogares, es económico y remueve lo pegajoso sin esfuerzo de las superficies metálicas.

En este caso es necesario usar un atomizador o botella con spray para distribuir mejor el vinagre sin diluir en agua, una esponja suave y un paño de microfibra seco.

Paso a paso, cómo usar el vinagre blanco puro sin diluir en agua para sacar la grasa de ollas y sartenes:

  • Poner el vinagre blanco puro sin diluir en agua en una botella con atomizador o spray para que sea más fácil aplicar sobre la olla o sartén.
  • Rociar el vinagre blanco generosamente sobre toda la superficie exterior de la olla o la sartén.
  • Dejar actuar el vinagre blanco puro sin agua durante 3 a 5 minutos para que disuelva la grasa.
  • Frotar con la esponja suave haciendo movimientos horizontales, de lado a lado, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha.
  • Enjuaga con abundante agua tibia.
  • Seca completamente con el paño de microfibra, puliendo en movimientos circulares para maximizar el brillo.

¿Cuál es el truco infalible para limpiar ollas y sartenes con bicarbonato y vinagre y adiós quemado?

Mezclar bicarbonato de sodio y vinagre blanco es una combinación poderosa e infalible que logra desprender, sin esfuerzo, los restos de comida pegados en ollas y sartenes y elimina las manchas de quemado en los utensilios más usados en la cocina.

Para armar esa mezcla efervescente se necesitan:

  • 2 tazas de agua
  • 1 taza de vinagre blanco
  • 3 cucharadas de bicarbonato de sodio
La técnica infalible para decirle adiós quemado a ollas y sartenes, fácil y sin dañarlas son simples pasos:

  • Agregar las 2 tazas de agua y la taza de vinagre directamente en la olla o la sartén a limpiar.
  • Colocar la olla o la sartén quemada sobre una hornalla de la cocina, prenderla a fuego medio y esperar que la mezcla hierva.
  • Dejar hervir al máximo durante 5 minutos, de ser posible con la tapa puesta, para que el vapor ablande los restos quemados.
  • Apagar la hornalla y retirar del fuego con cuidado, usando guantes o agarraderas.
  • Destapar y agregar las 3 cucharadas de bicarbonato de sodio lentamente. ¡La mezcla va a empezar a hacer burbujas!
  • Dejar en reposo durante 15 minutos para que esa reacción química trabaje sobre las manchas y restos de comida y quemado.
  • Usar una espátula de silicona para controlar que los residuos del fondo se hayan despegado completamente, y tirar todo el líquido por la pileta.
  • Lavar normalmente con esponja suave, detergente y agua tibia.
  • Enjuagar y secar enseguida.