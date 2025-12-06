Por una nueva ley, eliminarán las cuentas de Instagram y Facebook de todos estos usuarios Fuente: Shutterstock

La reciente decisión de una de las mayores potencias en materia de regulación digital encendió las alarmas en todo el mundo debido a que miles de cuentas de Instagram, Facebook y Threads pertenecientes a menores de 16 años comenzaron a ser eliminadas de manera obligatoria.

Eliminarán todas las cuentas de Instagram y Facebook de este país

Con el fin de establecer condiciones más seguras, Australia tomó la determinación de obligar a Meta a eliminar las cuentas de Instagram, Facebook y Threads pertenecientes a menores de 16 años. Dicha disposición se convirtió en una de las medidas más estrictas sobre seguridad digital en el mundo.

La regulación fue aprobada por el Parlamento australiano en noviembre de 2024 mediante la Ley de Modificación de la Seguridad en Línea.

Asimismo, a partir del 10 de diciembre, plataformas como Instagram, Facebook, Threads, TikTok y YouTube deben bloquear o eliminar cuentas pertenecientes a usuarios menores de 16 años y garantizar las condiciones de seguridad.

El incumplimiento de esta normativa puede derivar en multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 32 millones de dólares estadounidenses, lo que convierte a esta legislación en una de las más estrictas del planeta.

Eliminaron todas estas cuentas de Instagram

Solo en Instagram, se estima que existen alrededor de 350.000 usuarios australianos de entre 13 y 15 años, por lo que la medida afectará a cientos de miles de adolescentes.

Según explicó el primer ministro Anthony Albanese, el objetivo central es “reducir la exposición temprana a contenidos potencialmente adictivos y dar a los jóvenes más tiempo para crecer sin la presión continua del mundo digital”.

Esto, por su parte, generó que la discusión tome mucha más fuerza luego de diversos informes presentados en los que se mostró un incremento de problemas de salud mental entre menores expuestos intensivamente a redes sociales desde edades muy tempranas.

Más países replicarán la medida de Australia

La decisión de Australia podría marcar el inicio de una tendencia global. Malasia y Nueva Zelanda ya anunciaron que avanzarán con legislaciones similares que impedirán que menores de 16 años abran perfiles en redes sociales.

No obstante, la disposición aún no entró en vigencia, pero es prácticamente un hecho que las restricciones y controles estrictos para el uso de redes sociales en menores de edad se vea cada vez más presente.