Según datos del Journal of Cosmetic Dermatology, 1 de cada 5 personas en el mundo tiene acné, una condición mucho más común de lo que se suele pensar, pero que genera incomodidad en quienes la padecen. De hecho, más del 50% de la Generación Z llega a cancelar eventos sociales debido a problemas en la piel. Ahora, la prioridad es resolverlo de forma simple para continuar con la rutina sin interrupciones. Los parches, transparentes y prácticos, se convierten en el aliado indispensable para tratar imperfecciones sin interrumpir la rutina ni comprometer la estética. El uso de parches para el acné se popularizó ya que se integran a los looks como una solución rápida y efectiva. El secreto de su funcionalidad radica en la tecnología hidrocoloide que crea un entorno protegido para el granito, favoreciendo la absorción de fluidos e impurezas mientras ayuda a reducirlo visiblemente. En línea con esta búsqueda de soluciones prácticas, Garnier presenta su nuevo lanzamiento: Pimple Patch. Se trata de parches invisibles diseñados para reducir el tamaño del granito en tan solo 8 horas, mientras absorben la suciedad acumulada y protegen la lesión de agentes externos por el hidrocoloide. Además, al cubrir la imperfección, se evita el impulso de querer tocarlo, lo que podría devenir en marcas o empeorar el brote. El parche se puede utilizar durante el día o por la noche, sobre la piel limpia y seca o incluso debajo del maquillaje para reducir su apariencia. Cada caja incluye 22 parches de dos tamaños diferentes (10 mm y 12 mm), pensados para adaptarse a distintos tipos de imperfecciones. Son adaptables a todos los tonos de piel y capaces de mimetizarse fácilmente, volviéndose imperceptibles. Los Pimple Patch de Garnier se consolidan como una respuesta definitiva para tratar la piel de forma rápida, discreta y sin complicaciones.