Sotheby's sorprende en Nueva York con una notable subasta de "viejos maestros"

El próximo miércoles 29, en Nueva York, se realizarán cuatro subastas de Old Masters en Sotheby's. Una de ellas ya comenzó y es con ofertas on-line. Al mediodía se ofrecerán 127 dibujos, donde se destaca uno, en excelente estado y gran nitidez, del genial Andrea Mantegna. Estudio preparatorio de sus maravillosas 9 telas sobre el Triunfo que narran los éxitos de Julio César y son la serie más importante del renacimiento que fueron vendidas en el siglo XVII al Rey de Inglaterra Carlos I, y son propiedad de la corona Británica.

Hay variedad de estilos y de precios que arrancan en modestos u$s 2000 hasta el millón y más en este lote precisamente. Después se ofrece un conjunto de 74 obras de gran calidad, tres de ellas que buscan abultados precios.

Luego de casi 70 años sale a la luz una obra de Pedro Pablo Rubens (1577-1640) que fue de la colección del experto del autor, y luego de una familia de Manhattan que ahora la pone a la venta. Se esperan más de 6 millones y pienso que puede duplicar dicha cifra, es "La Virgen, el niño, Santa Isabel y San Juan Bautista", su tamaño es 121x96 cm y existe otra versión en la Colección Thyssen de Madrid (en este momento está en exposición en Budapest). Hay dos pinturas récord de Rubens, una en Canadá que se pagó 77 millones y otra en Pasadena, en el Getty Museum, que se pagó 58 millones, creo que ésta será su tercer precio, pese a que los temas religiosos no son hoy tan buscados en estos tiempos poco espirituales.

También religioso es el tema del Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), seguramente encargado por la orden de los Dominicos para alguna Iglesia en Venecia en épocas de devoción a la Virgen del Rosario. Salió a la venta hace 30 años y está datada en 1735, es de gran formato 246x156 cm y no se publica su base. Creemos que superará los 10 millones de dólares en la venta, puede ser la única obra de importancia del autor que queda en manos privadas y es el mejor ejemplo del Rococó veneciano.

Otra rareza de la venta es el "rival" de Rembrandt en Holanda, que era Jan Lievens (1607-1674). Una erótica escena de un hombre abrazando a una potente y sensual dama con generosos pechos al aire, que fue vendida hace 20 años en 1,2 millones, multiplicando por diez su base, busca ahora más de 4 millones de dólares.

Hay una obra que me encantaría tener, es un bellísimo Canaletto (1697-1768) con la Chiesa de Santa María de la Salute en primer plano. Cuando en 1630 una peste asoló a Venecia, matando a un tercio de su población, los venecianos prometieron hacer una iglesia en honor a la virgen si la peste cesaba, y desde 1631 hasta 1681 que la terminaron, cumplieron con su promesa. Su diseño es redondo, con varios altares que la rodean con obras maravillosas de Tiziano y Tintoretto entre otros. No dejen de visitarla y también ver la sacristía que esta repleta de maravillas, como una cena del Tintoretto con un estudio de proporciones que recorriéndola pareciera que la mesa nos sigue y se mueve… Esta obra fue comprada por el Metropolitan Museum en 1959 y ahora la venden para comprar nuevas obras. Me hubiera encantado hacerle un canje con Arte de los Argentinos, que ahora por un decreto de fin de año, pagan por derechos de exportación el 12% de su precio, con lo cual el fomento de enviar obras al exterior tiene un nuevo costo, además de ingresos brutos, costos de envío e impuesto a la exportación y también ganancias, sin duda una medida equivocada.

Otras dos obras que creo se venderán muy bien son de Artemisia Gentileschi (1593-1654), una de las más famosas pintoras mujeres de la antigüedad. Una de ellas fue vendida hace 6 años en casi un millón y se presentó como Escuela Genovesa. Esta "Bethsebe", que tiene esa base creo que la superará largamente ya que hay gran interés en la artista y una próxima exposición en la National Gallery de Londres confirmará mi opinión. La otra es un gran retrato de hombre que me resulta un poco aburrido.

El jueves 30 se venderán otras 189 pinturas y esculturas de menor valor y muchas copias interesantes de Velázquez, Da Vinci y hasta una réplica del Jardín de las Delicias de Jheronimus Bosch de 3x2 metros. Gran comienzo de la temporada de la pujante Sotheby's.