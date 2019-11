Cómo se diseñó el primer restaurante bajo el agua en Europa

La nueva biblioteca de Aejandría, la Ópera de Oslo y el Museo Nacional Conmemorativo del 11 de Septiembre en Nueva York son solo algunos de los cientos de proyectos que llevó a cabo el estudio de arquitectura noruego Snøhetta que este año, cumplió 30 años de vida. Con base en Oslo, Noruega pero con oficinas en 7 ciudades en 6 países y 250 empleados de más de 30 naciones, su impronta integral e internacional lo ha convertido en uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos del mundo. Este año festejaron sus tres primeras décadas encarando uno de los proyectos más ambiciosos: el primer restaurante debajo del mar en Europa. De paso por Argentina para participar de la Bienal de Arquitectura, Jenny B. Osuldsen, arquitecta especializada en paisajismo y socia de Snøhetta (donde trabaja desde 1995) charló con Clase Ejecutiva sobre este proyecto y la dinámica del estudio.

¿Cómo comenzó Snøhetta y cómo se convirtió en un estudio internacional?

Snøhetta empezó en 1989 así que ya tiene 30 años y empezó con arquitectos y paisajistas desde el día uno, abordando cómo la contrucción se encuentra con el lugar en donde se situa. Fue un estudio internacional desde el día uno, mayormente con noruegos pero como uno de los socios estudió en Austria y conocía a alguien de Estados Unidos, desde el principio quiso trabajar de forma internacional algo que no era tan común en esa época. También siempre fue interdisciplinario, tenemos diseñadores de interiores, diseño de producto, diseñadores gráficos y artistas, ese fue siempre el foco, porque la arquitectura es diversa e involucra a muchas profesiones dentro. Otra característica es que nos gusta hacer los proyectos de principio a fin, es decir que nos gusta hacer desde el concepto hasta que se construye, hasta completar el proyecto. A traves de nuestra parte internacional es que trabajamos en concursos y nuestro comienzo fuerte fue con la Biblioteca de Alejandria, que fue un concurso abierto y anónimo y si bien veníamos trabajando de antes, fue cuando ganamos ese proyecto que empezamos a ser un estudio grande e internacional.

Jenny B. Osuldsen

Son un estudio interdisciplinario. ¿Cómo trabajan?

Creo que es parte de la filsofía del estudio es compartir ideas, conocimientos, ser generoso y dar un poco más. Hacemos distintos tipos de proyectos, desde cosas pequeñas a otras más grandes, y en todos examinamos en detalle el lugar, el contexto y el proyecto y trabajamos interdisciplinariamente, tratamos siempre de dar un aporte extra, creemos en la colaboración y por supuesto trabajar junto con el cliente es fundamental. Porque todo es muy complejo en estos días, no es que podés tomar una decisión y ya, realmente tenés que trabajar de forma colaborativa y realmente creemos en eso. Traer ideas a la mesa, compartirlas, después es el equipo quien decide pero es importante. No somos un estudio de arquitectura conservador que cree que puede hacer todo y que te trae el proyecto listo y terminado sino que queremos discutirlo y encontrar la mejor solución posible para que haya un sentido de pertenencia, porque si nosotros colocamos un proyecto en algún lugar, no va a ayudar si nadie lo usa, es un fracaso aunque sea hermoso y funcional.

¿Cómo llegó a ustedes el proyecto Under?

Los dueños, son dos hermanos que tienen unos hoteles en la costa noruega, ellos tuvieron la idea, vinieron a nosotros diciendo que querían hacer un restaurante bajo el agua, el primero en Europa. Ellos ya tenían el contacto con investigadores y biólogos marinos que realizan investigaciones y querían que fuera un espacio que permitiera ver la vida marina desde otro lugar, que no es lo mismo que bucear, y eso fue parte del brief: que hubiese un restaurante e investigacion marítima, todo abajo del agua. Ellos ya tenían un hotel en una bahía pequeña y querían hacer esto ahí. Lo cual no fue fácil, costó mucho encontrar el lugar, entonces luego de hacer algunos proyectos les volvimos a preguntar si estaban seguros de que no podiamos mover el lugar , y no querían pero tuvimos una discusión larga al respecto y llegamos a al conclusion de que había otras soluciones posibles y cuando lo pudimos mover a otro lugar -en la misma bahia y batsante cerca-, ahí sí pudimos hacerlo. Priorizamos lo local a la hora de construir, hicimos el mobiliario con artesanos de la zona, es de roble de Noruega, lo mismo para el restaurante, quieren tener ingredientes estacionales y platos basados en lo local. Hay muchos restaurantes obviamente que hacen esto y tienen esta filosofia pero no tantos abajo del agua.

¿Cual fue el mayor desafío a la hora de construirlo?

Es todo de hormigón que es un material muy fuerte, es lo mejor para un proyecto así y como su textura es áspera permite que los animales marinos la habiten como si fuera una roca gigante. Obviamente eso llevara algun tiempo pero la idea es que la estructura se adapte al mar. En otoño y en invierno el clima esmuy duro y las olas puede taparlo todo, pero Under puede resistir cualquier cosa, de esto se trata la ingenieria. Lo más dificil fue como hacer una súper venatana, que tuvo que pedrise a Alemania porque hay pocos que hacen este tipo de estructura de vidrio y trabajamos mucho con el tema de la acustica: el hormigon, el roble, incluimos textiles para hacer elementos acústicos y que tenga los colores del oceano. Todo esto fue super específico al proyecto y no tenáimos mucho tiempo tanpoco, ese fue uno de los mas grandes desafios.