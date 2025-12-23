El presidente Javier Milei despejó este domingo las dudas sobre el destino del Presupuesto 2026 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados: no lo vetará. En cambio, el Gobierno implementará ajustes internos en las partidas para garantizar el cumplimiento del déficit cero, el ancla fiscal que considera innegociable para su programa económico.

La estrategia oficial sufrió un golpe significativo el miércoles pasado cuando la Cámara baja aprobó el proyecto presupuestario manteniendo las partidas para las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, dos normas cuya derogación era clave para el Ejecutivo.