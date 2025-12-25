En esta noticia

En este miércoles, 24 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0845 - El Vino

 1°0845 11°5535
 7357  12°9283
 3°5647 13°3434 
 8005  14°1041 
 8244  15°4966 
 6°9581  16°4832
 7834  17°7816 
 5979  18°9786 
 7575  19°4669 
 10°8477 20°3395 

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de las pequeñas cosas.

Además, el vino en los sueños puede representar la conexión con las emociones y la espiritualidad. Puede indicar un deseo de explorar sentimientos profundos o de liberarse de tensiones y preocupaciones.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.