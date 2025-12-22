En esta noticia

En Argentina, las papas navideñas son un clásico que nunca falla en la mesa de Nochebuena. Su sabor suave y su versatilidad las convierten en el complemento perfecto para carnes, pollo, vitel toné y todo tipo de platos fríos.

Además, son fáciles de preparar, económicas y rinden para grandes reuniones familiares.

Cómo hacer papas navideñas: receta simple y rápida

El secreto está en usar papas hervidas y bien frías, mezcladas con una salsa cremosa que aporta frescura y sabor. La preparación no requiere técnicas complejas y se puede adaptar según los gustos de cada familia.

Ingredientes básicos:

  • Papas hervidas y enfriadas
  • Mayonesa
  • Crema o queso untable
  • Mostaza (opcional)
  • Sal y pimienta
  • Perejil, ciboulette o verdeo para decorar

Paso a paso:

  1. Hervir las papas hasta que estén tiernas.
  2. Dejar enfriar y cortar en rodajas o cubos.
  3. Mezclar con la salsa (mayonesa, crema y un toque de mostaza).
  4. Condimentar con sal y pimienta.
  5. Llevar a la heladera para que los sabores se integren.
  6. Decorar con hierbas frescas antes de servir.
Papas navideñas: cómo hacer este plato único que no puede faltar en la mesa de Nochebuena
Variantes para darle un toque especial

Si quieres innovar, puedes sumar ingredientes como:

  • Huevo duro picado
  • Panceta crocante
  • Aceitunas verdes o negras
  • Un toque de limón para más frescura

Estas opciones elevan el plato sin perder su esencia tradicional.

¿Por qué elegir papas navideñas?

  • Son económicas y rinden para muchos comensales.
  • Se preparan rápido y se pueden hacer con anticipación.
  • Combinan con todo tipo de platos fríos y calientes.