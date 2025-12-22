Papas navideñas: cómo hacer este plato único que no puede faltar en la mesa de Nochebuena

En Argentina, las papas navideñas son un clásico que nunca falla en la mesa de Nochebuena. Su sabor suave y su versatilidad las convierten en el complemento perfecto para carnes, pollo, vitel toné y todo tipo de platos fríos.

Además, son fáciles de preparar, económicas y rinden para grandes reuniones familiares.

Cómo hacer papas navideñas: receta simple y rápida

El secreto está en usar papas hervidas y bien frías, mezcladas con una salsa cremosa que aporta frescura y sabor. La preparación no requiere técnicas complejas y se puede adaptar según los gustos de cada familia.

Ingredientes básicos:

Papas hervidas y enfriadas

Mayonesa

Crema o queso untable

Mostaza (opcional)

Sal y pimienta

Perejil, ciboulette o verdeo para decorar

Paso a paso:

Hervir las papas hasta que estén tiernas. Dejar enfriar y cortar en rodajas o cubos. Mezclar con la salsa (mayonesa, crema y un toque de mostaza). Condimentar con sal y pimienta. Llevar a la heladera para que los sabores se integren. Decorar con hierbas frescas antes de servir.

Variantes para darle un toque especial

Si quieres innovar, puedes sumar ingredientes como:

Huevo duro picado

Panceta crocante

Aceitunas verdes o negras

Un toque de limón para más frescura

Estas opciones elevan el plato sin perder su esencia tradicional.

¿Por qué elegir papas navideñas?