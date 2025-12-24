La cotización deldólar este miércoles, 24 de diciembre de 2025 llegó a 3726 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,85%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.23%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.42%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia inicial al alza, seguida de una notable caída. A pesar de los intentos de recuperación, la moneda se mantuvo en niveles más bajos, lo que sugiere una volatilidad en el mercado y una posible incertidumbre económica.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.94%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 372,600 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 745,200 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,860,000 pesos.