La Comisión Nacional de Valores modificó en la previa de la Navidad el porcentaje que los Fondos Comunes Money Market pueden destinar a los plazo fijos. Según la resolución de la entidad a cargo de Roberto Silva se amplía del 35% al 50% el límite máximo de inversión individual en cada una de las modalidades de plazos fijos permitiendo que la exposición a cada una ellas (precancelables y no precancelables) alcance, en forma individual, como máximo el 50% del patrimonio del Fondo.

Al mismo tiempo, la normativa mantiene el límite máximo del 70% de inversión, en forma conjunta, en plazos fijos precancebables y no precancelables.

“Las disposiciones relativas a la constitución obligatoria de márgenes mínimos de liquidez, así como el límite máximo de inversión en otros activos valuados a devengamiento (distintos a los plazos fijos no precancelables) se mantienen sin modificaciones. La presente medida se dispone como consecuencia del monitoreo permanente llevado a cabo en forma coordinada con el BCRA y tiene como finalidad dotar a las Sociedades Gerentes de herramientas regulatorias que promuevan una gestión más eficiente de la liquidez de estos FCI y de mayor flexibilidad en la asignación de las inversiones”, destacó la CNV.

La semana fue negativa para los papeles a tasa fija con caídas de precio de hasta 0,9% y alza de los rendimientos. Faltan pesos en la plaza local, algo esperable dado que siempre aumenta la demanda de dinero en la segunda quincena del mes por necesidades de empresas para el pago del medio aguinaldo y las vacaciones. La caución y los repo operaron con tasas que se aproximaron al 27,5% mientras que por los plazo fijos por altos montos los rendimientos superaron el 28% anual.

Las Lecap y Boncap sufrieron la ausencia de pesos en la previa navideña con rendimientos que oscilan entre el 2,5% y 2,7% efectivo mensual, en torno al 30% anual. Los números vuelven a mostrar tasas reales positivas más a largo plazo, contemplando que la inflación esperada para el 2026 puede ser de 20% anual o menos. La prioridad del equipo económico sigue siendo la de bajar lo más rápido posible la inflación con diciembre que puede marcar nuevamente una variación del 2% en el Índice de Precios al Consumidor. Recién para enero se aguarda que la inflación mensual se ubique por debajo del 2%.

¿Y las tasas? Deben seguir el mismo camino que la inflación. Gradualmente en descenso. En la segunda quincena de enero se aguarda una reversión de la estacionalidad en el mercado de dinero con mayor oferta de pesos en la plaza. De corto plazo, con la decisión del miércoles de la CNV, es de aguardar que suba la tasa de caución y se frene o baje la tasas de los plazo fijos. El manejo de los porcentajes de inversión de los FCI de money market le permite al BCRA, vía la CNV, administrar los rendimientos de la caución y plazo fijo, aunque la lógica indica que esa herramienta no debería utilizarse frecuentemente.

Diciembre cierra con estabilidad cambiaria y tasas ligeramente en alza. El que apostó al peso volvió a ganar en el último mes del año, con la moneda norteamericana con la menor volatilidad en los últimos 8 años. Se trata de una señal de una economía que se normaliza, con inflación, tasas y volatilidad que quieren asemejarse a las de un país vecino. ¿Durará? Debería, dado que el país va rumbo a tener finalmente un plan de estabilización exitoso. A cruzar los dedos.