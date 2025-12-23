Cuando el calor aprieta y la mesa navideña se llena de compromisos, las recetas frías se vuelven las grandes aliadas de Nochebuena. Son prácticas, livianas, se pueden preparar con anticipación y permiten disfrutar del encuentro sin pasar horas en la cocina ni prender el horno.

En Argentina, donde la Navidad coincide con el inicio del verano, este tipo de platos gana cada vez más protagonismo.

¿Qué recetas frías se pueden preparar rápido para Navidad?

Vitel toné express (clásico o versión liviana)

El vitel toné sigue siendo uno de los grandes protagonistas de las Fiestas. Para simplificar, se puede preparar con carne previamente hervida o reemplazarla por pollo cocido, una opción más liviana y económica.

La clave está en la salsa: atún, mayonesa, alcaparras y un toque de limón. Se arma con tiempo, se sirve bien frío y mejora su sabor de un día para otro.

Tomates rellenos fáciles y frescos

Una opción colorida, económica y adaptable a todos los gustos. Los tomates pueden rellenarse con atún, huevo duro y mayonesa, o con queso crema, nueces y hierbas.

Además de no llevar cocción, son ideales para armar con anticipación y sumar frescura a la mesa navideña.

Huevos rellenos: un infaltable que nunca falla

Clásicos, rendidores y siempre bien recibidos. Los huevos rellenos se pueden preparar en versión tradicional o sumar ingredientes como palta para darles un giro más moderno y cremoso.

Se conservan bien en frío y son perfectos para picar antes del plato principal.

Ensalada caprese, simple y elegante

La ensalada caprese es una de las recetas frías más prácticas para Navidad, ya que se arma en minutos y aporta frescura sin resultar pesada. Los ingredientes claves son tomate, mozzarella y albahaca.

Se puede servir en rodajas, en brochettes o en versión individual para una presentación más prolija.

Palta rellena, una opción suave y liviana

La palta rellena es otra alternativa ideal para no prender el horno. Puede prepararse con ensalada rusa, camarones, atún o vegetales, según el menú elegido.

Es fresca, delicada y funciona muy bien como entrada para quienes buscan platos livianos en Nochebuena.

¿Por qué elegir recetas frías para la mesa navideña?

Además de ahorrar tiempo y evitar el calor de la cocina, las recetas frías permiten organizarse mejor, preparar todo con anticipación y disfrutar más del momento. Bien refrigeradas y con una presentación cuidada, estas opciones combinan practicidad, sabor y espíritu festivo.

Son una solución simple para empezar la Navidad sin complicaciones y con una mesa fresca, variada y lista para compartir.