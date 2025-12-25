Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 24 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 5399 (Hermano).

1° 5399 11° 9647 2° 8110 12° 5958 3° 6505 13° 8609 4° 2328 14° 7464 5° 4584 15° 1821 6° 0434 16° 5916 7° 8439 17° 6196 8° 5314 18° 8773 9° 7541 19° 7614 10° 7537 20° 4004

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.