Las ventas de juguetes durante las fiestas de Navidad 2025 registraron una caída del 6,9% en unidades respecto al mismo período de 2024, en un contexto marcado por un consumo más cauteloso, según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

El presidente de la entidad, Matías Furió, señaló que “si bien el resultado final fue negativo, el desempeño de diciembre fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre”.

El directivo destacó una mejora en el ritmo de ventas durante los días previos a Nochebuena, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los retrocesos de los meses posteriores.

Promociones y financiamiento sostuvieron la demanda

El comportamiento del mercado estuvo fuertemente influenciado por promociones, descuentos y opciones de financiamiento, que permitieron sostener el nivel de actividad a través de las compras de último momento.

La baja de tasas, impulsada por las políticas del Gobierno Nacional, benefició al consumidor ya que los comercios pudieron ofrecer cuotas sin interés.

Las tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros medios electrónicos concentraron aproximadamente el 95% de las transacciones, con un uso de efectivo prácticamente nulo.

Las ventas online, que representan cerca del 25% del total del mercado, se mantuvieron estables y sin crecimiento interanual, afectadas por el avance de plataformas internacionales como Temu y Amazon.

En paralelo, las ventas presenciales en el comercio tradicional físico registraron una caída cercana al 10%, lo que explica el resultado global negativo del sector.

En cuanto al ticket promedio, en las jugueterías de barrio se ubicó en torno a los $ 19.000 por juguete, en supermercados alrededor de los $ 10.000, mientras que en las cadenas de jugueterías ascendió a aproximadamente $45.000, reflejando un mercado orientado mayoritariamente a productos de precio bajo y medio.

Consumo navideño: nacional versus importado

Desde la CAIJ destacaron que el mercado mostró dos realidades claramente diferenciadas. El juguete nacional tuvo una muy buena performance, impulsada por precios de referencia estables y previsibles, además de una relación precio-calidad acorde al poder adquisitivo de las familias.

Por otro lado, se observó una sobreoferta de productos importados similares, con precios fluctuantes y desalineados con la realidad del mercado argentino.

La oferta importada mostró un desempeño muy negativo, asociado a precios distorsionados, falta de coherencia comercial y, en muchos casos, baja calidad.

Se detectaron situaciones en las que un mismo juguete importado fue ofrecido por distintas empresas importadoras a valores muy dispares, generando confusión y desconfianza en los consumidores.

Los productos más vendidos

Los juguetes económicos y de precio bajo concentraron el mayor volumen de ventas y mostraron el mejor desempeño relativo, mientras que los productos de alto valor, incluidos aquellos asociados a licencias, películas y grandes marcas, tuvieron muy baja rotación.

Durante la campaña navideña, el mayor volumen de ventas se concentró en categorías que combinan valor lúdico, durabilidad, precio accesible y uso compartido:

Juguetes de primera infancia: Didácticos, apilables, encastres, autitos y juguetes sensoriales de Megaprice, Antex, Duravit, Evamagic y Bimbi, con alta participación de producción nacional.

Juguetes de aire libre: Lanzaaguas de Chikitoys, flota flotas, baldecitos y juegos para arena de Megaprice, Duravit y Chichess. También se destacaron los toboganes de Vegui, las pelotas de TurbyToy y los pata-patas y triciclos de Rondi, Biemme y Unibike.

Juegos de mesa familiares: Con fuerte presencia de la industria nacional, destacándose marcas como Ruibal, Top Toys y Plastigal.

Juguetes creativos: Sets de masas y actividades sin pantallas, como Chikimasa, Smooshi y Antex, junto con kits de arte y manualidades de Juliana.

Muñecas y bebotes: Con protagonismo de marcas nacionales como YolyBell, Le Bebot, Monsi y Casita de Muñecas.

Segmento premium: Se destacaron productos como Playmobil, LEGO, Cry Babies y Barbie, así como autos y motos a batería. Entre las licencias más buscadas figuraron Spiderman, La Casa de Gabby, Monster High, Paw Patrol, Disney Princess, Hot Wheels, Jurassic World y Minecraft.