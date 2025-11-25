Creaurbana fue distinguida en los International Property Awards 2025 por su proyecto Martín Coronado 3300, diseñado por BMA Arquitectos, y reforzó su posicionamiento en el segmento de real estate de lujo en América Latina.

La desarrolladora del Grupo Emes recibió dos galardones en una de las competencias más reconocidas del mercado inmobiliario global. Los premios correspondieron a las categorías “Architecture Multiple Residence” y “Single Apartment/Condominium Development”, que valoran la excelencia en diseño, calidad constructiva e innovación.

La ceremonia se realizó el 21 de noviembre en el Ritz-Carlton de South Miami, donde Creaurbana y BMA recibieron oficialmente las distinciones. Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de la compañía, expresó: “Es un orgullo recibir esta distinción internacional, que refleja el trabajo sostenido de todo nuestro equipo y el compromiso con la excelencia en cada proyecto. Queremos seguir elevando los estándares del real estate argentino y continuar impulsando proyectos que demuestren la capacidad constructiva de nuestro país.”

La desarrolladora del Grupo Emes recibió dos galardones en una de las competencias más reconocidas del mercado inmobiliario global.

El desarrollo premiado, Martín Coronado 3300, se ubica en Barrio Parque, a metros del Malba, y alcanzó el valor por metro cuadrado más alto del país. Con solo 32 residencias de más de 300 m², el proyecto redefinió el concepto de lujo urbano mediante una arquitectura de baja densidad, materiales nobles y espacios que integran diseño, confort y funcionalidad.

Los International Property Awards son un reconocimiento global que evalúa proyectos según diseño, sostenibilidad e impacto urbano. Más de 100 expertos participaron en el análisis de las propuestas presentadas este año.

Creaurbana cuenta con más de 1.000.000 m² construidos y una cartera de 120.000 m² en nuevos desarrollos en Puertos (Escobar), Puerto Madero y Vicente López. Entre sus proyectos recientes se destacan DePampa y DeAlcorta, en Bajo Belgrano, próximos a su entrega.

Por su parte, BMA Arquitectos, con sede en Buenos Aires, Santiago de Chile y Miami, acumula más de 30 años de experiencia y más de 400 proyectos en América Latina, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.